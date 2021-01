Patronato oficializó la llegada de Nicolás Franco

Franco surgió en las divisiones formativas de River Plate y luego registró pasos por Aldosivi de Mar del Plata y Nueva Chicago, aunque ambos mientras militaban en el ascenso argentino. También vistió la camiseta del Oriente Petrolero de Bolivia.

El jugador suscribió este sábado su contrato y se puso a disposición del DT Iván Delfino, según indicó el sitio partidario Código Patrón. De este modo, el conjunto paranaense ya reúne cuatro incorporaciones en el presente mercado de pases.

¡Bienvenido, Nico! #VamosPatrón pic.twitter.com/peQB3YoRCd — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) January 30, 2021

Anteriormente habían arribado al club entrerriano el mediocampista Gabriel Gudiño (ex Atlético de Rafaela y San Lorenzo), el arquero Matías Ibáñez (ex Racing y Lanús) y el volante Héctor Canteros (ex Vélez).

Patronato continúa a la búsqueda de contratar un zaguero central y el apuntado es Paolo Goltz, de último tránsito por Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tanto, a raíz de las condiciones climáticas adversas, el amistoso que el equipo de Delfino tenía previsto animar este sábado ante Colón de Santa Fe, en el estadio Presbítero Grella, fue suspendido sin fecha de reprogramación.