Referente ineludible de las Gitanas, Paula Qüesta comentó que "la vuelta a los entrenamientos al principio fue duro, porque nos costó demasiado volver a tomar contacto con el palo y la bocha, físicamente estábamos muy cansadas. Igualmente habíamos realizado los trabajos que los entrenadores y el preparador físico nos mandaron a realizar, pero lógicamente que no fue lo mismo. Entrenamos en el club, y también los viernes en el sintético de agua para no perder ritmo de esa superficie".

image.png María Paula Qüesta es una de las talentosas integrantes del plantel superior femenino de hockey del CRAI.

Paula Qüesta es también kinesióloga y en un break en su actividad profesional contó que "El regreso a las práctias fue maravilloso, porque logramos volver al club, a estar con nuestras compañeras, con mis amigas, si bien al principio en lo que hace al entrenamiento propiamente dicho no teníamos contacto físico, fue clave regresar a tener contacto con el sintético del club, el palo y la bocha, para lo cual tuvimos que readaptarnos, porque tanto tiempo paradas nos jugó en contra a todas y creo que en todos los clubes".

La vuelta a la autopista

María Paula Qüesta, de familia vinculada al CRAI, sostuvo que "En el caso de CRAI la vuelta a entrenar significó perder algunas chicas, en las prácticas no seremos más de quince jugadoras, ya que con el tema de protocolo hay horarios determinados para ir al club y llevar adelante el entrenamiento. Eso se suma a que muchas chicas deben estudiar o cursar virtual por zoom justo en el mismo horario de los entrenamientos y eso complica la asistencia".

"Básicamente el protocolo se nos exige trabajar con el tema distanciamiento, el ingreso al club debe ser cuidando la cuestión sanitaria, sin tener contacto con los chicos de rugby, llegar con el barbijo colocado y recién cuando estamos por comenzar a entrenar nos lo podemos quitar. Igualmente, se nos toma la temperatura y nos colocan alcohol cuando ingresamos al club. Todas logramos adaptarnos porque es por el bien de la salud de cada jugadora, y que no tengamos ningún tipo de sorpresas ante este virus que es muy complicado" expresó Paula Qüesta, calificada jugadora Gitana con mucha amabilidad.

En cuanto a la continuidad del cuerpo técnico, en su segundo año al frente de las Gitanas, Paulita explicó que "En lo deportivo estábamos muy entusiasmadas cuando estaba por arrancar el año deportivo. Se dio que era el segundo año del cuerpo técnico de Franco Porta, la presencia de Nico Sequeira y también del preparador físico José Luis Femenía. Es como que nos comenzamos a adaptar a lo que nos pedían como grupo de trabajo, y la evolución se sintió. Por eso teníamos en mente que para esta temporada íbamos a andar muy bien".

image.png Destacó que tanto tiempo paradas provocó que el regreso a entrenar seda muy duro.

"No creo que se pueda jugar ningún tipo de competencias. Hay que ser muy cuidadosos con el tema de los contagios, el hockey es un deporte de contacto, en el que si se toman las medidas se puede jugar, pero hay que ser responsables y priorizar la salud. A lo mejor alguna competencia de verano puede llegar a darse, pero no más que eso, lo veo muy complicado jugar algo en lo que resta del año" aseveró Paula Qüesta.

image.png Paulita resaltó el buen timing con el coach Franco Porta y su grupo de colaboradores.

Finalmente, a cerca de como habían sido sus comienzos en el deporte de la bocha, Paula Qüesta sostuvo que "al hockey empecé a jugar desde muy chica, yo iba al CRAI con mi papá que iba a los partidos de rugby, y recuerdo que me arrimé porque me gustó siempre la camiseta de las chicas. Entonces de ir tanto al club, y ver eso que me llamaba la atención fue claro importante para comenzar al hockey creo que cuando tenía seis años. En el caso de la kinesiología hace ya algunos años que me dedico, y por suerte va todo bien".