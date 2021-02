Paulo Poccia asumió como DT en Juventud de Candioti

El nuevo entrenador de Juventud Unida de Candioti expresó que "me surgió una posibilidad de ir a dirigir a España, cuando fui a firmar el contrato pasó que la pandemia provocó la suspensión del fútbol, y entonces decidí regresar al país. Al volver me enteré que la Juve estaba buscando técnico, estaba todo cerrado con Pancho, luego surgieron algunos inconvenientes y con los dirigentes llegamos a un acuerdo".

Sobre este nuevo desafío el DT con pasado en El Quillá explicó que "lo vamos a tomar con mucha seriedad, vamos a tener un plantel muy competitivo, tratando de acercar los chicos, tanto de Santa Fe como de lugares cercanos a Candioti. Tenemos un buen cuerpo técnico, Daniel Szikay que va a ser técnico de la reserva y ayudante mío, y el profe que ya estaba cerrado, que es un chico que viene de España y que estaba en el mismo club que estaba yo, y se llama Nicolás Gomila".

"Es cierto que queda poco tiempo para el comienzo del torneo, pero a los chicos los observé muy entusiasmado, la idea es hacer la mejor pretemporada, durante este mes para arrancar de la mejor manera el campeonato, y obviamente que en un club como la Juve de Candioti lo pide buscaremos lograr el ascenso a la primera división" sostuvo Poccia.

El director técnico del elenco de Candioti contó que "me entusiasmó que es la posibilidad de hacer mis primeras armas como técnico de un equipo de primera división masculino, que es lo que siempre soñé y trabajé para eso. Lo voy a afrontar con la mayor tranquilidad y respeto a la división, con humildad, y lo que más me atrajo es que es un club, que tiene su cancha, sus buenas instalaciones, un predio hermoso, y el pueblo mismo que es muy lindo, y que no merece estar en la B, y por eso tenemos el desafío de ascender, y empezar a hacer mis armas en lo que es el fútbol masculino".

"Trabajando duro y que los chicos se comprometan a hacer una buena pretemporada, y a hacer unos buenos entrenamientos sobre durante el torneo, vamos a contar con un muy buen plantel, y creo que la gente tiene que estar ilusionada que vamos a lograr el ascenso, que es lo que todos queremos" completó el flamante entrenador de una de las instituciones más prestigiosas de la Liga Santafesina de Fútbol.