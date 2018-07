"Pekerman fue como mi papá cuando perdí al mío"

José Nestor Pekerman dejó su selló en el fútbol Argentino y su nombre aparece en el centro de la escena para hacerse cargo de la Selección Argentina. Justamente, Javier Saviola que lo conoce a la perfección, recordó en charla con el Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad 97.9, el paso de Pekerman en el Seleccionado Argentina y la influencia que en él generó.





"He aprendido muchísimo. Mas allá de lo que es capaz de hacer como entrenador lo tengo como una mejor persona. Lo conozco muchísimo desde los 15 años. Como técnico, decir algo de él, estaría de más. Los números mandan y lo avalan. Sabemos lo que hizo para el fútbol argentino y el enorme "hueco" que dejó cuando se fue, porque hizo mucho por todas las selecciones que pasaron por su mando. ", contó.





A su vez, refirió a la relación personal que lo unió con Pekerman. "Teníamos un entendimiento muy bueno y en situaciones difíciles de mi vida el se comportó muy bien conmigo. No solamente fue un gran técnico, fue una gran persona".





¿El motivo? "Durante el Mundial Sub 20, tuve que sobrepasar el fallecimiento de mi padre, tanto él, como el cuerpo técnico, me han ayudado mucho, en una situación complicada y difícil. Gracias a ellos pude terminar el Mundial y ganarlo y dedicárselo a mi padre. Tuve la suerte de tener esa gente al lado, de apoyarme en mi madre. José fue muy importante, tenía 18 años, era un adolescente, por eso yo me refugie en el y hasta el día de hoy estoy agradecido por eso", agregó.





Por último, deseo una mejora para el fútbol argentino. "Lo mejor que puede pasar es que vuelvan a salir jugadores de inferiores, jugadores que cuando nosotros estábamos, la gente de los clubes estaban orgulloso de haber sacado esos jugadores. Ojalá el fútbol argentino pueda seguir sacando jugando de inferiores", sentenció.