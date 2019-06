"La verdad es que fue una buena victoria, sabíamos que el partido, en una zona de cuatro equipos, son todos importantes. Estamos contento por el resultado, por la producción del equipo, y ahora hay que disfrutar este momento", arrancó señalando José Pellicena, head coach de Los Pumitas.

Fue luego de la victoria conseguida por Argentina ante los fijianos 41 a 14 en cancha de CRAI. El coach agregó que "Ahora hay que recuperarse rápido porque el miércoles que viene tenemos un desafío muy duro con Francia en el Hipódromo de Rosario".

Sobre como se trabajó anímicamente luego de la caída ante Gales, el coach destacó que "básicamente nosotros hicimos foco en borrón y cuenta nueva, pasar de página rápidamente, cancelar lo que había sido Gales, desde el lado negativo de la derrota, ya que se hicieron cosas buenas, entonces apuntamos a rescatar lo bueno".

"Apuntamos a mejorar nosotros sobre la disciplina y el control de la pelota, ya que fueron dos puntos que condicionaron el partido con Gales, y creo que ahora con Fiji se mejoró mucho. Creo que la obtención fue un punto bueno, fue positivo el line out, y salvo alguno que otro, el scrum funcionó más que bien", rescató el head coach del seleccionado argentino de M20.

Después de un primer tiempo donde no hubo mucha posesión, el intervalo fue clave, sobre esto el coach platense sostuvo que "en el primer tiempo, creo que nos pasó que generamos situaciones pero no marcamos. Esa es un arma de doble filo, porque a veces sentís que generás, generás, y no se concretan puntos".



Los Pumitas volverán a jugar el miércoles ante Francia en Rosario.

"El mensaje fue ese, no aflojar, seguír haciendo lo que estabamos haciendo, sólido en defensa como estábamos, sabiendo que Fiji es un equipo que no da nunca el brazo a torcer, y siempre tiene algo escondido que te sorprende y marca puntos. Creo que siguiendo en esa línea, el segundo tiempo pudimos trabajarlo bien, y los chicos supieron que hacer", manifestó el coah formado en La Plata Rugby Club.

En relación a como se trabaja el tema de la localía en un club como CRAI, señaló que "es un tema que lo charlamos, obviamente que es muy lindo poder jugar cerca de nuestra gente, jugar en un club de rugby, que es desde donde venimos todos, y es espectacular. Pero al ser chicos de 18 ó 19 años, puede ser contraproducente, por las emociones, por las ansias y los nervios".