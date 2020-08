Peralta Pino: "El rugby es una filosofía de vida"

Hay muchas instituciones del rugby que tienen esos personajes que siempre es bueno conocerlos con mucho más detenimiento. En Santa Fe hay varios, pero uno que forma parte de la rica historia de Cha Roga es José María Peralta Pino. Seguramente habrá más de uno que no sabe que ese es su nombre, porque todo el mundo lo conoce por el apodo de Motoneta. Fue jugador, dirigente, pero estuvo muy vinculado a la organización de los tradicionales Nine de Veteranos, que por décadas organizó la entidad de Santo Tomé. "La cuarentena la estoy pasando bien, lo único porque lo paso mal son por cuestiones mías. Al principio hacía algo de 2 kilómetros utilizando las posibilidades de mi casa, hasta que empezó a hacer frío, y luego paré. De salud estoy controlado, me atiendo con Cúneo de Rosario, que es muy capo de Old Resian", le dijo José María Peralta Pino a UNO Santa Fe.

image.png Falucho Peralta Pino, y una de las tantas alineaciones que integró en Cha Roga Club.

El histórico jugador y dirigente de Cha Roga Club, Peralta Pino expresó que "en el rugby empecé por un primo mío, el Gallego Álvarez, no había inferiores, había 14 y 15 años. Fui a entrenar al viejo Cha Roga que estaba en Don Bosco, que era un terreno de los Iturraspe que era muy amigo del presidente nuestro de aquel entonces don Joaquín Rodríguez Gurruchaga".

"Empezaron las inferiores, que fue importante, chicos que habían reclutado del colegio Nacional y otros del Normal. En el caso del Nacional lo puso de profesor de Educación Física al Negro Tévez, y con él llegaron Hidalgo, Stelacci, Massera, Amancio y Ricardo Benavídez", recordó el reconocido Falucho Peralta Pino.

Reconocido en el mundo del rugby como Motoneta Peralta Pino, resaltó que "había segunda división, entré a jugar ahí, y después viene a jugar a Old Georgian a Santa Fe. Hay una foto en la que está el equipo y ahí digo yo que fue el primer partido que jugué en primera división. Tenía el pelo corto porque estaba haciendo la colimba. Después ya era número puesto. En ese equipo estaban el Gordo Almirón, Viudez, el Turco Neme, el Laucha Gómez, Parajón, el Negro Tévez, Chiche Rico, el Turco Saade, el Mono y Pirincho Rico, y un cuñado del Chacho Rodríguez Gurrachaga. Chacho fue todo para Cha Roga. El que diga lo contrario está faltando a la verdad".

image.png Pocos lo llaman por su nombre y apellido, sino que lo hacen por el apodo de Motoneta

"Habré jugado al rugby hasta los 35 años en Cha Roga. Terminé saliendo campeón. Me acuerdo de jugadores extraordinarios que tuvo el club. Entre ellos a Luis Calanchini, Zilonka, Stelacci, Haeffelli, el Chueco Moscardini, el Gringo Pico, y un muchacho Esbeloy que era cadete del Liceo Militar, un gran jugador, que lo usaban para los interliceos. El Flaco Carletti también era un gran jugador, medía dos metros, era grandote, fuerte e inteligente para jugar. Era habitual que amagara, se guardaba la pelota, y ante la salida de la marca me la daba para que yo logre marcar el try, cuando no se me caía la pelota", recordó Peralta Pino.

También comentó que "en Cha Roga siempre fuimos unos nómades. No teníamos cancha, y utilizábamos la que tenía el Regimiento 12, Excursionistas, también estuvimos en la de los trabajadores Viales camino a Rincón. En cuanto a dirigentes de Cha Roga que marcaron momentos importantes en el rugby fueron Carlos Schinner, el Mafia Ramírez, el inglés Enrique Smiles, entre otros tantos".

image.png Motoneta, con la pelota, jugando uno de los tantos encuentros de Cha Roga.

"Cha Roga es una parte esencial de mi vida. Todas las enseñanzas y las amistades y lo que aprendí del rugby lo hice en Cha Roga. El rugby no es un deporte, es un estilo de vida. Cha Roga es los amigos, la forma de ser, aprender cosas que veíamos mal, no teníamos que hacerla, y las buenas resaltarlas. No hay duda que el rugby es una filosofía de vida, y que muchas cosas que luego tuve que afrontar en la vida, las tomé del rugby, cuestiones que me fueron enseñadas en Cha Roga. Lógicamente que en mi casa era la escuela principal de vida, sobre todo porque mi padre era director de escuela y mi madre era una maestra" manifestó Motoneta Peralta Pino sobre lo que significa Cha Roga para él.

Más historias Cangrejas

A cerca de como habían surgido los tradicionales encuentros de veteranos de rugby de Cha Roga, Falucho Peralta Pino, comentó que "Mariani, que ya falleció, él decía que él era el creador, y nadie le hizo la contra. Nosotros íbamos a todos lados a jugar los encuentros de veteranos. Entonces se empezó a analizar de la posibilidad de hacer uno nosotros. El primero que hicimos se juntaron del Chacho y vinieron a jugarlo. Se hicieron cerca de cuarenta ediciones, fue todo un éxito. No se buscaba sacar dinero del encuentro, queríamos que todo sea lo más barato posible, y que no quede ninguna deuda para el club".

En el rugby algunos lo conocen como Falucho, pero la gran mayoría por el apodo de Motoneta Peralta Pino. "Un partido amistoso que juego, creo que, contra Rafaela, uno de los primeros en mis inicios. No tenía idea de nada. Y simplemente corría para adelante. Corría, corría, tenía aire, y no me podían parar. Estábamos en los vestuarios y viene un compañero del equipo, y me dice, che Falu como corrés, si le digo gracias al atletismo. Mira, me dice, pareces una motoneta, que es lo que había en esa época. Ahí quedó Motoneta, hay gente que no sabe ni mi nombre ni mi apellido, pero si que soy Motoneta".

"Otra cosa que quiero destacar es que todos éramos discípulos de Chacho Rodriguez Gurruchaga. Sabia y hacía de todo. En Buenos Aires lo respetaban mucho. Chacho fue para Cha Roga un líder. Todo el mundo lo combatía. Yo también me he peleado y enojado con él. Pero se las sabía todas, en el rugby era un adelantado, vivía pensando en eso. Otro que empujó mucho por Cha Roga, mal o bien, porque por ejemplo te llevaba ocho en un auto a entrenar, fue Miguel Carughi. No puedo dejar de mencionar a Antonio Kilonka sobre todo por el gran trabajo que hizo siempre en las infantiles. También a Chiche Barberi, y sus aliados".

image.png

Motoneta comentó que "otra persona que hizo mucho por Cha Roga y por el rugby de Santa Fe fue Rodolfo Paraván. Un tipo muy bueno, un señor. Fue muchos años presidente de la Unión Santafesina. Era un simple empleado bancario, pero el tipo se manejaba con una educación envidiable. Fue una camada de presidentes excelentes, como Pirincho Rico, el Gringo Stelacci, una vez le tocó a Luis Calanchini, toda gente de Cha Roga. No me quiero olvidar del trabajo que hacen los actuales dirigentes como el Bocha Carosso e Isidro, y el que hizo Ricardo Elizalde en su época".

Finalmente, a cerca del histórico paso dado con la compra del actual predio Cangrejo, Falucho, señaló que "Un día viene el Moncho Elizalde y le dice a Miguel Carughi, ahí en Santo Tomé hay un lindo terreno que se vende. Entonces se empieza a armar todo Cha Roga en el actual emplazamiento. Cada vez tenemos más, el club crece mucho, se han hecho obras en los últimos tiempos que me pone muy orgulloso, como por ejemplo el cierre que terminaron en estos días. A Cha Roga voy siempre, me gusta ir a ver la primera, y viajo a verlos".