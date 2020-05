Pfirter: "Tenemos las expectativas de volver a jugar este año"

A punto de comenzar el Torneo Regional del Litoral 2020 se produjo la suspensión de todas las actividades vinculadas con el deporte y el rugby no quedó al márgen. La cuarentena por la pandemia de coronavirus provocó el parate de toda la actividad ovalada, incluso el cierre de los clubes ni siquiera para entrenamiento. "Al plantel superior de Santa Fe Rugby el coronavirus nos pegó como a todos, ya que teníamos muchas expectativas y ansiedades para empezar el torneo. Lamentablemente la semana previa no se pudo arrancar, así que la desazón de todo el trabajo que quedó atrás" le dijo Pablo Pfirter a UNO Santa Fe.

Pfirter, head coach del plantel de Santa Fe Rugby, comentó que "ahora el rugby también nos enseña a superar los desafíos y todos los objetivos que se van planteando, tratar de superarlos y sobre todo de modo unidos, que es lo que intentamos hacer. Apuntamos a mantener un contacto fluído y dinámico entre los jugadores y el staff, y a eso apunta el desafío de este presente hasta el día que podamos volver a vernos las caras".

Ante la consulta de como los tomó la suspensión de las actividades a poco de arrancar el interuniones litoraleño, Pfirter, excoach del seleccionado de Seven de la USR, expresó que "el parate lo tomamos como un baldazo de agua fría, esperábamos que todo esto sea más corto. Haciendo un análisis más objetivo y del contexto, nacional y mundial, sabíamos que venía para largo la cuestión del coronavirus. Tenemos las expectativas de volver a jugar este año, y en base a eso estamos enfocados".

"Se planteó un trabajo a largo plazo, coordinando todo con el staff, desde nutricionistas, preparador físico, psicólogo, kinesiólogo y entrenadores. Adaptamos trabajos diarios o semanales de acuerdo al área de especialización. Nos apoyamos sobre todo en la psicóloga, que fue un refuerzo fundamental para este momento. Así que estamos tratando de poner el hombro a la situación", sostuvo Pfirter sobre como se afronta la cuarentena en tiempos de pandemia.

image.png Pfirter y las expectativas están enfocadas en poder jugar al rugby este año.

El entrenador de la escuadra de Sauce Viejo agregó que "privilegiamos poner adelante las cuestiones del equipo en sí, antes que las situaciones técnicas ó tácticas, no obstante hacemos trabajos teóricos, análisis de video, pero no es la finalidad máxima sino que lo que nos importa es mantener el espíritu y el equipo unido".

Más reflexiones del head coach

En relación a las recomendaciones que se le dieron a los jugadores señaló que "estamos siguiendo la recomendaciones que nos bajan desde la UAR y la Unión Santafesina de Rugby, y aparte los protocolos locales, tanto de la provincia como de la ciudad. Obviamente estamos trabajando en el protocolo propio de Santa Fe Rugby para el día que se pueda volver a entrenar en forma individual o conjunta. Tenemos en el staff algunos especialistas en la materia, y apoyados en el material que baja la UAR que es muy bueno".

image.png Un baldazo de agua fría resultó la suspensión de la actividad para Pfirter.

El exentrenador del seleccionado juvenil de la USR sostuvo que "el preparador físico está haciendo un trabajo terrible, dando actividades a los jugadores, tanto de si tienen mucho lugar o no en la casa. Si tienen materiales para entrenar o no. Hay un trabajo semanal de José Jacquat para que los jugadores no pierdan en la cuestión física".

Finalmente, sobre la vuelta de la actividad, Pfirter consideró que "por lo que tenemos entendido se va a jugar un tipo de torneo cerca de fin de año, luego del invierno. Creo que va a depender de la situación de las diferentes regiones en ese momento. En la actualidad, Rosario tiene algunos casos y Santa Fe no tiene ninguno, pero esa situación puede cambiar, y alterarse todo. Esperamos jugar con Rosario y Entre Ríos un TRL reducido. Las cuestiones que se ponían en juego de ascenso y descenso pasaron para el año que viene".