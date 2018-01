Pilar Geijo palpita la Río Coronda

Este domingo 4 de febrero será la novena participación de Pilar Geijo en aguas corondinas. Por tal motivo, la nadadora argentina se encuentra en la última etapa de su preparación. "Esta semana es la primera de descarga después de 16 semanas de entrenamiento muy constante y de mucho trabajo orientado a la Santa Fe – Coronda . Me siento preparada y con confianza que es importante ante esta competencia que te demanda tanta energía", expresó Pilar.





Siempre protagonista en Santa Fe, la representante de Capital Federal habló sobre sus objetivos para la 44ª edición: "No pienso en un resultado puntual, mi expectativa es poder responder a diferentes situaciones y sentirme lo mejor posible para poder desempeñarme lo mejor que pueda. Muchas veces eso puede significar ganar una carrera como quedar cuarta, quinta o sexta".





Además, Geijo detalló cuál es su proyección para esta temporada: "Este es un año particular porque todavía no se han resulto todas las competencias que habrá en el calendario, sin embargo iré de todas maneras a la Capri - Nápoles que no formará parte del Circuito Mundial y espero estar en Canadá también. Por otra parte, del 18 al 23 de febrero voy a hacer el Cruce del Río de La Plata, un desafío también muy grande para mí".





31118 f2 pilar geijo.jpg







La tetracampeona mundial de aguas abiertas mantiene una entrañable relación con la maratón del Río Coronda desde su primera participación en 2005: "En lo personal la Santa Fe – Coronda es una carrera muy especial porque fue la primera competencia de larga distancia que competí, incluso antes formar parte del Circuito Mundial. Era bastante pequeña y recuerdo que cuando finalicé pensé que nunca más nadaría carreras largas, y al final terminé corriendo muchas carreras largas y me encantan. Además, me gusta competir en mi país y Santa Fe es una ciudad que aprecio porque tengo muchos amigos y gente muy importante", destacó.





Por su parte, "Pili" contó cómo se ve de cara al futuro: "Siempre seguiré ligada a la natación de una forma u otra luego de dejar de nadar profesionalmente. Me gustaría tener una escuela de natación y poder enseñar a los chicos porque me encanta la formación. Igualmente tampoco me lo imagino tan pronto. También quizás con las clínicas que ya comencé, pero una vez que deje de competir seguramente estaré más dedicada a eso y a dar charlas motivacionales que me encantan".