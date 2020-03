Pipo y "el teorema de Gorosito" que utiliza el presidente

El entrenador Néstor "Pipo" Gorosito expresó hoy que siente "un orgullo constante" por los elogios del presidente Alberto Fernández, quien nuevamente hoy lo refirió en una metáfora futbolera -denominada "el teorema de Gorosito"- para explicar el modo de resolución de los problemas que enfrenta en su gestión de gobierno.

"Es un orgullo constante que el presidente cada vez que tiene una ocasión, o en momentos cruciales, hable de mí y no principalmente por lo deportivo, que le permite a uno hacerse conocido", valoró Gorosito en diálogo con Télam.

"Uno persigue tratar de hacer las cosas bien, de ser buena gente y de resaltar más por ser buen tipo que por algo fútbolístico. Es un orgullo enorme", insistió "Pipo", actual entrenador de Tigre.

El presidente, consultado sobre si lo intranquilizaba la situación relacionada con la pandemia de coronavirus en el país, recordó un mensaje que le dio Gorosito cuando dirigía un Argentinos Juniors comprometido con el descenso: "'Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien'".

"A partir de ahí, lo llamé 'el teorema de Gorosito', lo adopté para siempre y lo aplico en todo", reconoció Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

El mandatario mantuvo aquella charla con "Pipo" en 2007, invitado por el entonces presidente del club, Luis Segura, con el equipo comprometido por la permanencia.

"Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a (Alejandro) Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", rememoró.

"De hecho, dejé de ir a la cancha. Finalmente, luego de Caruso contratan a Gorosito; y el presidente del club me invitó a almorzar con él. Cuando le expliqué a Pipo lo que me pasaba, me dijo algo que lo adopté para siempre. 'Si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien'. Y a partir de ahí lo llamé el teorema de Gorosito y lo aplico en todo", concluyó.

Gorosito asumió en Argentinos en la temporada 2007/2008. El equipo de La Paternal venía de salvarse del descenso, pero continuaba en riesgo, y Caruso Lombardi renunció a su cargo luego de diferencias con Segura.

Desde el arribo de "Pipo", Fernández volvió al club y compartió muchos encuentros con él, varios asados que generaron un ida y vuelta con conceptos futbolísticos.

El actual entrenador de Tigre dio crédito a la frase del primer mandatario y apuntó que "no es la primera vez que lo dice" porque ese "teorema" fue difundido en universidades.

Fernández también lo utilizó el pasado 10 de febrero, en una entrevista con radio Continental, cuando hizo mención a la organización del fútbol argentino.

El ex DT de San Lorenzo y River recordó que las charlas con Fernández fueron "amenas" y destacó el tono que emplea el presidente para construir sus relaciones.

"Alberto Fernández es un hombre que escucha, no impone y me gusta mucho esa forma de ser", ponderó.

Gorosito señaló que "la salud es lo más importante" y solicitó al pueblo argentino seguir las recomendaciones del gobierno nacional.

"El dinero es importante, nos sirve para comer, pero si hay salud, hay vida", resaltó el ídolo de San Lorenzo.

Néstor Gorosito tuvo tres ciclos en Argentinos Juniors como entrenador, siendo el primero el más exitoso con una buena campaña en el torneo local, incluida la semifinal de la Copa Sudamericana 2008 que perdió ante Estudiantes La Plata.

Esa producción valió el llamado a la dirección técnica de River Plate para la temporada 2008/2009.