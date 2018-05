Platense despachó a Belgrano de la Copa Argentina

La Copa Argentina 2018 volvió a regalar un batacazo. Platense, recientemente ascendido a la B Nacional, eliminó a Belgrano de Córdoba en el estadio Florencio Sola de Banfield y avanzó a una nueva ronda del certamen, luego de no haber participado en las últimas dos ediciones. El marcador central Emanuel Bocchino marcó con un cabezazo el gol del triunfo para un equipo que aguardará por el cruce entre Banfield y General Lamadrid para conocer a su rival en 16vos. de Final.





Platense le impuso un ritmo frenético a los primeros minutos del partido. Salió a buscar la ventaja desde el comienzo ante un Belgrano al que le costó acomodarse. Tuvo espaciados momentos de lucidez, pero nunca logró emparejar el desarrollo. Enfrente, tuvo a un conjunto al que lo motivó jugar ante un adversario de Primera días después de haber alcanzado el objetivo del ascenso a la B Nacional. Ambos tuvieron posibilidades de marcar, pero el Calamar mostró superioridad a partir del espíritu ofensivo que lo llevó a consagrarse en su categoría: luego de varias aproximaciones, logró evidenciarlo en el marcador, al ponerse 1-0 con un cabezazo de Emanuel Bocchino.





Embed #CopaArgentinaEnTyCSports ⚽ ¡GRAN SEMANA PARA EL CALAMAR! El reciente campeón de la B Metro eliminó a Belgrano con gol de Emanuel Bocchino. pic.twitter.com/LGY2fWWImo — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) 21 de mayo de 2018







Obligado a buscar la igualdad, Belgrano tomó el control del partido durante el complemento. Platense retrocedió, se defendió en su campo y no volvió a exigir a Lucas Acosta. Sintió el esfuerzo tras el desgaste del primer tiempo y el Pirata tuvo posibilidades para conseguir el empate. El gran protagonista fue Matías Suárez. Impreciso para definir, el ex delantero del Anderlecht falló varias ocasiones y no pudo darle el empate a su equipo. El conjunto dirigido por Fernando Ruiz se apoyó en la solidez defensiva de Nahuel Iribarren y Bocchino, autor del gol y figura en la noche de este domingo.





Platense volvió a jugar la Copa Argentina luego de casi cuatro años. No participó en las ediciones 2015-2016 y 2017, y su vuelta fue como su historia lo demandaba. Tras el festejado retorno a la B Nacional, retornó a la competencia integradora con un destacado triunfo ante Belgrano, equipo que estuvo cerca de conseguir el pasaje a la edición 2019 de la Copa Sudamericana, pero que llegó al encuentro diezmado por la salida del entrenador Pablo Lavallén. Poco le importó esto al Calamar, que avanzó a 16avos. y tendrá un semestre con doble competencia.