Pobre empate entre Barcelona y Celta por la Copa del Rey

El volante Javier Mascherano estuvo en el banco de suplentes de Barcelona, aunque no ingresó, al tiempo que Messi ni siquiera fue tenido en cuenta, al igual que el punta uruguayo Luis Suárez (ambos terminaron sus vacaciones el miércoles pasado), como parte del acuerdo con el entrenador, Ernesto Valverde, de dosificar los esfuerzos antes de la Copa del Mundo de Rusia.

"Siempre que me toca ir al banco se forma revuelo, porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, me gusta participar, ayudar desde adentro, pero también entiendo que el año es largo y que cada día hay que cuidarse más. porque cada vez son más duras las temporadas", explicó el rosarino hace dos meses cuando se sentó en el banco contra Juventus de Italia , en la quinta fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.