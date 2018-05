Poca acción en el hockey local

La actividad en el hockey doméstico será acotada debido a la participación de los seleccionados santafesinos en el Campeonato Argentino de Mayores. Más precisamente en el Damas Zona Campeonato, que desde este jueves se desarrolla en el Club Ciudad de Buenos Aires.





Si las condiciones del clima así lo permiten, en la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas, en cumplimiento de la segunda fecha, en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Talleres en Sub 14, a las 9; en Sub 16, a las 10; en Sub 12, a las 11.15, y a las 13.30, en Sub 18.





Quedará pendiente de disputa de la segunda fecha el cotejo que debían sostener Alma Juniors con Talleres, y de la sexta fecha, el cruce entre Hípico de Concordia con el Paraná Rowing Club se desarrollará el 25 de mayo.





Igualmente, habrá que definir cuando se jugará la octava fecha, ya que fue suspendida integramente por las adversas condiciones climáticas. La novena fecha del interasociaciones tendrá los siguientes cruces: El Quillá con Paraná Hockey, Santa Fe Rugby con Alma Juniors, Estudiantes con Talleres, La Salle Jobson con Estudiantes Blanco, Hípico con CRAI y Paraná Rowing con Banco.





hockey 1.jpg



En cuanto a la Zona Estímulo, se recuperarán los cotejos de la séptima fecha, entre Colón de Santa Fe con Paraná Rowing y Huracán. En el sintético de la ASH, a las 15, jugarán las reservas; mientras que a las 13.30, la Sub 18; 11.15, la Sub 12; 10, la Sub 16, y a las 9, la Sub 14.





En el Torneo Promocional se jugarán algunos encuentros correspondientes a la primera fecha. Será el domingo 13 de mayo, a las 11.15, Colón de San Justo con Central Rincón, mientras que la tercera fecha, en el sintético de la ASH, a las 14, se medirán Querandí RC con CEC.





En relación a las Mamis Hockey, si las condiciones climáticas lo permiten, se jugará por la segunda fecha estos cotejos: 16.30, Náutico con CRAR de Rafaela; 17.30, Cromo con Alma Juniors de Esperanza y a las 18.30, CEC con Querandí RC.