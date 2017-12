Polémica en España por un 47-0 que se dio en un partido de chicos

Un hecho, normal, pero que en ocasiones hace saltar la pregunta de si es necesario semejante abuso en categorías de niños.La superioridad es clara y manifiesta, y el pasado sábado Las Palmas se enfrentaba al último clasificado.

"La actitud del entrenador de Las Palmas no fue la correcta. En este partido no han aprendido nada, ni unos ni otros. Lo que más me dolió fue ver la cara de los niños. Algunos no querían seguir jugando", explicó Yon Oses, entrenador de Las Coloradas al diario Marca.





Del otro lado, habló Gustavo Domínguez, el DT de Las Palmas B: "¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? ¿No jugamos? Nosotros queremos ganar, pero con todos los respetos, no sabían ni sacar de banda. Mi opinión es que para ser federados necesitan unos mínimos. Para que jueguen todos está la escuelita".