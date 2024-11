Polémica publicación de Cora Reutemann tras el abandono de Franco Colapinto en Brasil

La máxima número uno del hincha es bancar en las buenas y aún más en las malas. Pero no todos lo entienden así. Cora Reutemann , hija Lole, expiloto de F1, realizó una particular publicación este domingo en redes sociales en la que alabó la destreza de su padre, Carlos Reutemann, y criticó indirectamente a Franco Colapinto, después de que el joven abandonara el Gran Premio de Brasil. Las redes ardieron.

Los lamentos llegaron por todos lados menos por la cuenta de X de Cora. “Los buenos pilotos se ven bajo la lluvia”, escribió junto a un video de su papá en el campeonato de 1981 en el que está, justamente, compitiendo en medio de condiciones climáticas adversas en Brasil, mismo escenario en el que corrió Colapinto.

REUTEMANN 2.jpg La publicación de Cora Reutemann que luego borró en la que criticaba indirectamente a Franco Colapinto

Las críticas a la hija de Reutemann

La propia Cora trató de desmentir que el posteo haya sido malicioso, pero las redes sociales no la perdonaron.

“Cora, es un chico de 21 años, recién empieza”, fue uno de los tantos mensajes que bancaron a Colapinto, que a mitad de esta temporada saltó de Fórmula 2 a Fórmula 1 y enfrentó grandes desafíos con poca preparación.

“Los buenos gobernadores también se ven cuando llueve”, picanteó incluso otro usuario que recordó las trágicas inundaciones en Santa Fe, que dejaron muertos, cuando estaba como mandatario provincial el papá de Cora.

Cora respondió varios comentarios aclarando que su mensaje no era contra Colapinto y que “googleen” lo que pensaba del joven, a quien previamente había alabado. Luego, borró la publicación, pero ya estaba la copia por todos lados. Malintencionada o no, Cora no demostró tener manejo ni tacto para las redes.

Los usuarios la trataron de "desagradecida" ya que el joven piloto utilizó durante los Grandes Premios de México y Brasil, un casco especialmente diseñado para homenajear a Carlos Alberto Reutemann. El diseño es muy similar al que usaba Lole cuando también estaba en Williams, escudería con la que fue subcampeón mundial en 1981.

“El otro día en México (Colapinto) hizo unas maniobras que me hicieron acordar un poco a papá. Tiene ganas, tiene garra. Tenía poco tiempo para demostrar quién es”, dijo la mujer en TN y destacó: “Cuando me pidieron permiso para pintar el casco me pareció algo muy respetuoso. Me puse muy contenta, me pareció lindísimo el gesto. Muy valorable lo de Franco”.