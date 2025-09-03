Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

El estonio Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto solo por el primer entrenamiento para el GP de Italia, algo habitual en la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto no girará en la Primera Práctica Libre del Gran Premio de Italia , este viernes en Monza. La escudería Alpine decidió que sea el estonio Paul Aron quien se suba al monoplaza A525, en lo que a simple vista podría parecer una señal de alerta, pero responde en realidad a una cuestión puramente reglamentaria y de rotación de jóvenes pilotos.

La Fórmula 1 introdujo este año una normativa que obliga a los equipos a ceder cuatro sesiones oficiales de práctica a pilotos considerados “novatos” , es decir, con menos de dos carreras en la categoría. Esta cláusula ya obligó a varias escuderías a modificar sus planes durante la temporada. En el caso de Alpine, la situación tuvo particularidades porque Jack Doohan ocupó uno de esos lugares en Australia, al haber corrido solo en Abu Dhabi en 2024.

Por esa razón, el equipo francés necesita cumplir con los cupos reglamentarios y decidió darle la oportunidad a Aron, de 21 años, quien llegó al programa de Alpine tras formarse en la academia de Mercedes. El joven piloto ya tuvo participación en simuladores, pruebas de neumáticos Pirelli y hasta rodó en la última jornada de jóvenes en Abu Dhabi. Además, en 2024 terminó tercero en la Fórmula 2, lo que lo ubica entre las principales promesas de la categoría.

La experiencia de Aron en la Fórmula 1

Cabe destacar que Aron ya tuvo experiencia previa en F1 este año, al manejar autos de Sauber en Silverstone y Hungaroring, fruto de un acuerdo entre escuderías.

Para Colapinto, el único aspecto negativo de esta decisión es la pérdida de minutos de rodaje en pista en un circuito tan exigente como Monza. Sin embargo, no representa un golpe a su futuro dentro del equipo: su lugar en el fin de semana está asegurado, y el hecho de que ya conozca el trazado –allí debutó en la Fórmula 1 con Williams– atenúa cualquier posible inconveniente.

El riesgo de que esta movida altere el lugar de Colapinto en el proyecto de Alpine es prácticamente nulo. Solo un rendimiento extraordinario de Aron podría abrir especulaciones, aunque los especialistas coinciden en que es difícil evaluar seriamente a un piloto en una práctica inicial, donde el foco está puesto en probar configuraciones y verificar el comportamiento del coche.

En definitiva, se trata de un requisito reglamentario que Alpine debía cumplir, más que de una señal negativa hacia Colapinto, quien seguirá con su programa deportivo habitual en el GP de Italia.