Positivo comienzo de El Quillá y Santa Fe RC

En la provincia de Tucumán hasta el próximo domingo 1° de septiembre se disputa el Torneo Argentino de Clubes A Damas Sub 14 bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey.

Para el representativo de la Asociación Santafesina de Hockey el comienzo fue positivo, ya que logró en cancha de Natación, suuperar a Popeye Béisbol Club de Salta por un contundente 5 a 2.Los goles para las chicas conducidas por Gastón Rojas los goles llegaron por intermedio de Lucía Celeri, María Victoria Rojas, y Julia Culler de corner.

Posteriormente, Popeye Béisbol Club logró golear a Universitario Rugby Club por 8 a 0. Por esa goleada, los salteños y El Quillá están punteros con 3 unidades, seguido por Universitario RC con 0.

El próximo rival de El Quillá será Universitario Rugby Club en cancha de Los Tardos de Tucumán.

En la Zona A, Liceo derrotó a Los Cardos 4 a 0, y Los Cardos venció a La Torre Hockey 2 a 0. En la Zona B, Barrio Parque superó 4 a 1 a Trelew, y Banco Provincia a Trelew 6 a 0. En la Zona C, Atlético del Rosario se impuso a Natación y Gimnasia de Tucumán 2 a 0, y Tucumán Rc a Natación y Gimnasia 5 a 2.

Más detalles

En el Regional de Clubes B NEA Sub 14 que se desarrolla en el country del Jockey Club de Venado Tuerto, ubicado a la vera del kilómtro 372 de la ruta 8, en el departamento General López.

En la Zona A, Santa Fe Rugby Club comenzó de manera satisfactoria su participación al golear al Club Atlético Chaco For Ever por 4 a 1. Los goles para las chicas santafesinas conducidas por Victoria Sánchez fueron concretadas por Milagros Moreno, María Malena Páez de penal, María Guillermina Sagrera y Olivia Colli.

Las posiciones se encuentran así: Santa Fe Rugby Club 3, Old Resian y Chaco For Ever 0. Este viernes, Santa Fe Rugby jugará frente a Old Resian de Rosario, mientras que Chaco For Ever lo hará con Old Resian.

En la Zona B, Unión Agrarios de Cerrito se impuso a Jockey de Venado Tuerto por 4 a 1, y Sportsman de Rosario empató 1 a 1 con Huracán de Las Varillas. La tabla de posiciones quedó así: Unión Agrarios 3, Huracán de Las Varillas y Sportsman 1, Jockey de Venado Tuero 0.

En la segunda jornada de competencia jugarán Unión Agrarios con Sportsman, Jockey de Venado Tuerto con Huracán de Las Varillas, Unión Agrarios con Las Varillas y Sportsman con Jockey de Venado Tuerto.