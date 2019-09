Positivo desempeño de Santa Fe en Salta

Cielo Gallo viene siendo parte de los seleccionados desde sus primeros años competitivos en este deporte cuando inició su camino en Sub-14 defendiendo estos colores. Afrontó su segundo torneo en Sub-18. El año pasado le tocó representar a la ASH que terminó en el quinto lugar. Para esta temporada, se le asignó la capitanía. Sobre este rol, afirmó que “me generó un poco de nervios. Pero sabía del grupo humano de personas que me rodeaba. Todas éramos iguales de importantes a la hora de tomar decisiones”.

La jugadora de Universitario dejó sus sensaciones del torneo para Santa Fe. “Me queda un sabor amargo, se que podíamos conseguir y merecíamos más. Pero estoy muy contenta con el tercer puesto, por el gran vínculo que logramos como equipo y sobre todo porque alcanzamos las metas que nos fuimos proponiendo día a día en Salta”.

Además, afirmó que el nivel del seleccionado fue de menor a mayor. “Fuimos creciendo partido a partido. Desde el primer juego, detectamos los errores que teníamos en relación a nuestras metas, como era la comunicación entre nosotras por ejemplo, y las superamos a medida que avanzó el certamen. Cualquiera sea el resultado de los partidos, teníamos que cambiar el chip rápido y empezar a pensar en el próximo para dar el 100% física y mentalmente”.

También, explicó el importante trabajo que se hizo para planificar la finalidad que se tuvo en el torneo y el mejor partido que disputaron. “A partir de los talleres que trabajamos con nuestra psicóloga Delfina Didone, estuvimos de acuerdo en plantearnos un primer objetivo para el torneo, el cual fue clasificar a las semis y lo cumplimos. Nuestro mejor momento en el torneo fue la semifinal contra las locales. La jugamos como una final. El plantel se brindó al máximo y en nuestro cierre del partido que hacíamos todas las noches, estuvimos de acuerdo con el cuerpo técnico en que alcanzamos las metas para llegar a nuestro objetivo, a pesar de que el resultado no reflejó el partido que planteamos ante el rival”.

Hockey2.jpg

Por último, la capitana enfatizó en el gran valor que le dejó compartir este equipo. “Estoy muy conforme por todo lo que aportó cada persona a este viaje y a hacer que fuera uno de los mejores en relación al seleccionado. Me quedo no solamente con la medalla, sino con lo más importante que es el increíble grupo humano que se formó y las amistades que me llevo”.

El plantel de la ASH que jugó en Salta lo integraron: Abril Beltramino (CRAR), Mercedes Bertoldi (CRAI), Noelia Bigliani (SFRC), Ma. Del Rosario Cordero (CRAR), Sofía Fernández (El Quillá), Sara Ferreyra (Banco), Agostina Forni (El Quillá), Cielo Gallo (Universitario), Delfina Gamboa (CRAI), Brisa Marinelli (Banco), Carla Miraglio (El Quillá), Jazmín Neville (El Quillá), Josefina Orellano (SFRC), Candela Petruzzo (Banco), Emma Ponzo (El Quillá), Paulina Ponzo (El Quillá), Martina Pujato (CRAI), Abril Rosatti (Atlético Franck), Florencia Ruíz (Banco), y Martina Spuler (SFRC).