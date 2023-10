Prediger, con los tapones de punta en Tigre: "Podemos ser un desastre, pero nunca mercenarios"

El volante de Tigre, Sebastián Prediger, se defendió de las críticas por la mala campaña en la Copa de la Liga Profesional y aclaró que no son "mercenarios"

"Estamos sufriendo muchísimo, solo queremos que Tigre se quede en Primera. Acá no hay egos, como dicen. Sí aceptamos que no estamos pasando un buen momento, que somos un desastre, pero nada es a propósito. No somos mercenarios", afirmó Prediger en el canal de Youtube del periodista Claudio García.