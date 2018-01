Prediger se fue de Tucumán y está a un paso de Tigre

La novela no es novela si no hay cachetazo al protagonista después de una infidelidad: y en el culebrón del verano de San Martín no hubo golpes, pero sí un portazo a la pretemporada que deja dolor y muchísima bronca por las formas y el momento: Sebastián Prediger, protagonista exclusivo del tema, armó las valijas y ya no es más jugador de San Martín. Los hinchas explotaron en su contra.





"Uno por uno, saludó a sus compañeros y en media se fue", revelaron desde Perico, en un día movidito, donde la confirmación de Bieler sí generó alegría en el plantel, mientras que la salida de Prediger provocó sensaciones encontradas: "Siempre tuvo una personalidad especial, Bieler es más humilde, más tranquilo".





El tema es así: Prediger le había comunicado a los dirigentes que no viajaría a Perico, pero finalmente sí lo hizo, una decisión que generó confusión en los hinchas cuando, de fondo, la cuestión fue que Tigre había puesto los ojos en Jesús Méndez, quien le dijo no al Matador y volvió a Rosario Central.





Prediger es amigo y ex compañero en Colón del Lobo Ledesma, su futuro técnico en Victoria. Tigre se hará cargo del resarcimiento económico a San Martín. "No estaba con la cabeza puesta en San Martín", reconocieron desde la pretemporada marcada por las idas y vueltas de nada más y nada menos que de los dos referentes del plantel. "Tomó esta determinación, es lo que quería. Le deseo lo mejor", señaló Forestello a MundoAscenso.





Los hinchas pasaron de ovacionarlo cuando se recuperó de la lesión a los insultos, tildándolo de mercenario y de preferir pelear el ascenso con San Martín a luchar por no irse al descenso con Tigre, su nueva casa. A esto se suma el contratiempo para los dirigentes y conseguir el segundo refuerzo: San Martín empezó buscando un 4, pero lo dejó en suspenso por un 9 hasta que Bieler acordó su continuidad, y ahora todos los cañones apuntan a un 5 con voz de mando y personalidad. "Es la prioridad de Forestello", confirmaron. Prediger será recordado como el capitán que se bajó del barco a mitad de camino, una imagen impensada cuando apenas llegó. Los hinchas explotaron en las redes sociales del jugador.





Fuente: El Tucumano