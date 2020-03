Presentaron el Torneo Dos Orillas de básquet "Diego Andrés Ciorciari"

Las autoridades de la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense llevaron adelante este jueves la presentación oficial de la edición 2020 del Torneo Dos Orillas de categoría mayores.

En este caso, el certamen regional llevará el nombre de “Diego Andrés Ciorciari”, en homenaje al ex-base de Rivadavia Juniors, la Selección Argentina y con una vasta trayectoria en el exterior.

“Es un orgullo que hayan pensado en mí. Cuando Roberto (Monti) me llamó, no lo dudé, me puso muy contento porque soy un producto de la Asociación Santafesina”, expresó Ciorciari en diálogo con los medios.

La rueda de prensa en la entidad madre del básquet local estuvo encabezada, además de Ciorciari, por ambos presidentes: Roberto Monti y Augusto Barbaglia.

El Dos Orillas en un principio comenzará el 16 de marzo.

TORNEO DOS ORILLAS “Diego Andrés Ciorciari” – FECHA 1

LUNES 16 DE MARZO

21.30 Echagüe vs. Rivadavia B (A1-D Marcelo Stessens)

MARTES 17 DE MARZO

21.30 Unión A vs. Quique Club (A1-C José Cottonaro)

JUEVES 19 DE MARZO

21.30 Recreativo A vs. Ciclista A (A1-A Alejandro Dilenque)

21.30 Rivadavia A vs. Paraná Rowing (A1-A Alejandro Dilenque)

21.30 Colón (SJ) vs. República del Oeste (A1-B Carlos Gustavo Delfino)

21.30 Estudiantes A vs. Unión B (A1-B Carlos Gustavo Delfino)

21.30 Unión (Crespo) vs. Regatas (SF) (A1-C José Cottonaro)

21.30 Talleres vs Banco (A1-D Marcelo Stessens)

21.30 El Quillá vs. UNL (A2-A Sebastián Svetliza)

21.30 Sanjustino vs. Sionista (A2-A Sebastián Svetliza)

22.00 Paracao vs. Ciclista B (A2-A Sebastián Svetliza)

21.30 Macabi vs. Sarmiento (H) (A2-B Alberto Cerati)

21.30 Regatas Coronda vs. San Martín (A2-B Alberto Cerati)

21.30 Santa Rosa vs. Estudiantes B (A2-B Alberto Cerati)

21.30 CUST vs. Argentino (SC) (A2-C Oscar Maffei)

21.30 Atlético María Grande vs. Alumni (A2-C Oscar Maffei)