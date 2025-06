Primera Nacional: así continúa la Fecha 19 del certamen

El mismo será el que protagonizarán, desde las 16.30, Chaco For Ever ante Defensores Unidos de Zárate.

Primera Nacional - 19ª. fecha:

Zona “A”

Sábado 21 de junio

Almagro c. Tristán Suarez, a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

San Miguel c. G. y Tiro (Salta), a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Quilmes A.C. c. Dep. Maipú (Mza.), a las 17.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Julio Barraza

Colegiales c. All Boys, a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Zona “B”

Sábado 21 de junio

Chaco For Ever c. Def. Unidos, a las 16.30 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Mariano Agli