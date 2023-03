San Telmo festejó por primera vez en la zona A de la Primera Nacional

Con su primera victoria en el campeonato, San Telmo salió de la zona de descenso, se colocó en la decimoséptima posición con 5 puntos; mientras que San Martín -a los 15 minutos del segundo tiempo sufrió la expulsión del mediocampista Franco Meritello-, es decimosegundo con 7 unidades.

Luego finalizarán la quinta fecha de la zona B, Aldosivi, de Mar del Plata ante Mitre, de Santiago del Estero, en cancha del primero.

Resultados registrados en la jornada:

Zona A:

-Sábado: Defensores Unidos de Zárate 1 (Brian Gómez)-Defensores de Belgrano 0; Alvarado 2 (Mauro Albertengo y Guido Vadalá)-Güemes de Santiago del Estero 1 (Lucas Cano); San Martín de San Juan 1 (Nicolás Franco -de penal-)-Almirante Brown 1 (Marcos Enrique); Agropecuario Argentino 1 (Diego Mondino)-All Boys 1 (Agustín Morales) y Gimnasia de Mendoza 0-Patronato 0.

-Domingo: Brown de Puerto Madryn 0-Estudiantes de Río Cuarto 1 (Mauro Valiente); Flandria 2 (dos de Alejandro Gagliardi)-Deportivo Morón 0; y Almagro 0-Nueva Chicago 9.

Zona B:

-Viernes: Atlético Rafaela 1 (Federico Torres)-Ferro 2 (Cristian Erbes y Pablo Palacio).

-Sábado: Deportivo Madryn 0-Deportivo Riestra 3 (dos de Milton Céliz, uno de penal y Lázaro Romero); Brown de Adrogué 1 (Emiliano Mayola)-Quilmes 0; y Estudiantes de Buenos Aires 1 (Délfor Minervino)-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2 (dos de Pablo Argañaraz).

-Domingo: Deportivo Maipú de Mendoza 1 (Rubens Sambueza -de penal-)-Atlanta 0; Chaco For Ever 1 (Nicolás Juárez)-Chacarita 1 (Luciano Perdomo); Villa Dálmine 2 (Matías Molina -de penal-, y Martín Caramuto)-Racing de Córdoba 1 (Walter Berrondo); e Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Alex Arce)-Tristán Suárez 3 (Gonzalo Bergessio, Maximiliano Brambillo y Braian Miranda).

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 12 puntos; Defensores Unidos y Agropecuario 10; Temperley 9; D. de Belgrano, Nueva Chicago y Almagro 8; Patronato, Flandria, San Martín (T), Gimnasia (M), All Boys, San Martín (T) y Estudiantes (RC) 7; Brown (PM), San Martín (SJ) y Alvarado 6; San Telmo 5; Morón 4; y Güemes (SE) 3

Zona B: Quilmes y Estudiantes (BA) 12; Chacarita 11; Atlético Rafaela 10; D. Maipú 9; Mitre (SE), Villa Dálmine y Atlanta 7; Racing (C), Gimnasia (J), Riestra e Independiente Rivadavia 6; Brown (A) y Ferro 5; Aldosivi, Chaco For Ever y D. Madryn 4 y Tristán Suárez 3.