Primeras reuniones por la Santa Fe-Coronda

Se realizó recientemente una reunión preliminar con miras a las Maratón Acuática Santa Fe-Coronda que debería realizarse el año próximo. La misma se llevó a cabo en la sede de la Prefectura Naval Argentina – Delegación Santa Fe, con el objetivo de avanzar en la logística en caso de concretarse la realización de la 46ª edición.

En los próximos días el Comité Organizador iniciará las presentaciones formales ante las autoridades provinciales, municipales y comunales, recientemente asumidas, a los fines de solicitar los apoyos económicos e institucionales necesarios para la realización de la 46° Edición de la tradicional competencia de aguas abiertas.

Cabe destacar que los organizadores tienen la intención de que esta nueva edición sea, una vez más, parte del circuito oficial de Ultra Maratones de la Federación Internacional de Natación.

Sabido es que si no se contara con el apoyo del estado provincial, de las municipalidades y comunas no sería posible, tan sólo con el apoyo exclusivo de los auspiciantes privados, la realización de la misma. No obstante, aún no está confirmada la realización de la prueba ni tampoco hay fecha confirmada para llevarse a cabo en febrero del 2020.

En la sede de la Prefectura Naval Argentina Delegación Santa Fe, la organización convocó a los distintos organismos estatales de nivel nacional, provincial y municipal; a fin de tener una reunión preliminar preparatoria de todo lo que hace a la logística por tierra y agua del máximo evento de aguas abiertas de la región.

De este modo se dio una brazada inicial en cuanto a la logística de seguridad de la competencia; se tuvo en cuenta la actual altura del río, la situación de parajes tradicionales tales como El Vado o la Cortada de Sauce Viejo, y en general se comenzó a articular un circuito de comunicaciones interfuerzas a los fines de que, de concretarse su realización, se pueda seguir avanzando en los temas que hacen a la seguridad de la fiesta del río.