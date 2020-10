Proyectan el Seven de la República para el inicio de 2021

“Con certeza diría que este año ya no vamos a poder jugar y en eso cae el Seven de la República. Le propusimos a la UAR hacerlo a principios del año que viene, si las condiciones sanitarias lo permiten. Es una posibilidad hacerlo en marzo. Ya estamos sobre la fecha y si bien tenemos hasta el 31 de este mes para decidir, no es viable hacerlo en el contexto en el que estamos”, sostuvo.

image.png El presidente Nelson Di Palma y Diego Dlugovitzky, señalaron que el torneo no se jugará este año.

El dirigente también dejó en claro que la no realización del Seven este año no será un golpe económico para la UER. “El Seven nunca fue un evento recaudatorio, pero si una chance de mostrar el trabajo que podemos hacer con un torneo de tamaña magnitud. No contamos con ese ingreso como parte de la sustentabilidad económica de la Unión. Cuando asumimos ya estaba perfectamente saneada, no había problemas. Tuvimos un 2019 muy bueno, prolijo, que nos permitió tener cierto pulmón como para resistir la falta de ingresos de este año. También hubo ayuda de parte de la UAR y eso nos permite funcionar muy bien. En ese sentido no tuvimos problemas”, afirmó.

Di Palma también se refirió al desafío que significó tener que diagramar nuevas ideas ante la inactividad. “Tuvimos que reestructurar todas las acciones que teníamos previstas para el año. Queríamos tener un gran año de competencia y estábamos bien encaminados. Pero cuando pasó lo de la pandemia el nuevo objetivo fue cómo contener a la gente. Empezamos a trabajar para no perder tantos deportistas y para que no se nos caigan las estructuras. Ahí empezó un gran debate nacional, donde la Unión Argentina de Rugby aportó mucho en materia de organización, en ayudarnos a sostener los distintos grupos, con diferentes acciones".

El presidente de la UER comentó que "Tuvimos que sobrevivir a este difícil momento que nos toca vivir. Nosotros partimos de la base en que va a ver una caída significativa en la cantidad de gente. Es un comenzar de nuevo. También reconozco que hay mucha ansiedad entre los chicos, tienen ganas de volver al ruedo, y a eso hay que aprovecharlo. Que haya un efecto de contagio para los que perdieron el interés. Lo que se está pensando en término de competencias para el año que viene es contemplar esa merma de jugadores. Hay que organizarse de acuerdo a la realidad cuando nos toque volver a jugar”.