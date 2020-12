"En el ámbito de la Liga estamos recién tratando de salir de estos nueve meses, con un poco de movimiento económico y deportivo también, porque los clubes están volviendo a entrenar. Pero lo que pasa es que veo lejana la competencia, y eso por ahí desanima un poco a los clubes. Desde la Liga ya estamos diagramando cosas, los torneos, que seguramente serán como venían armados hasta ahora. Nosotros igualmente apuntamos a tener competencia el año venidero" comenzó señalando Gustavo Pueyo a UNO Santa Fe.

image.png El dirigente oriundo de la ciudad de San Justo narró un panorama complicado para los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol.

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol expresó que "el inicio de la competencia podrá ser a fines de febrero o principios de marzo, como iba a ser en la temporada actual. Ya estamos charlando con la gente de Ciclón Rácing y El Quillá por el Tiburón Lagunero que este año será muy importante. Ese seguramente será el primer torneo del año, apenas se pueda y se permita se deberá jugar, con la idea de ellos de hacerlo jugarse en Ciclón y Quillá, femenino y masculino, así que pienso que va a ser muy interesante".

El dirigente oriundo de San Justo comentó que "estamos esperando que se pueda, que se tengan las autorizaciones correspondientes, a lo mejor con público porque los espacios dan, es una cancha de fútbol. El espacio que tenés en Ciclón y Quillá son amplios, que pueden estar separados, entonces no sé cómo será el protocolo, ya me parece un tanto ridículo que la gente no pueda ir a un espectáculo deportivo al aire libre. Como no se va a poder hacer un partido de fútbol con los papás que puedan ir a ver a sus chicos, porque pienso que el deporte también es salud, al aire libre, y los padres viendo a los chicos correr".

Ante la consulta de cómo está la situación económica de la Liga, Pueyo sostuvo que "estamos lamentablemente en una situación muy mala, estamos tratando de acomodar las cosas ahora que se ve un poquito de movimiento económico, casi un 20 por ciento de un año normal. Hay clubes que están pagando el mantenimiento, que gracias a Dios los clubes están tratando de cumplir con sus obligaciones, y se han dado cuenta que la Liga es de los clubes. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos y salir adelante, en medio de una situación, reitero que es muy complicada".

En el mismo sentido expresó que "estamos tratando de acomodar un poco la situación del predio, eso se está negociando con los acreedores, y ojalá que se pueda buscar una solución. Esperemos que se pueda conseguir alguien o para compartirlo, que le pueda dar utilidad y nos ayude con eso. Es un predio muy grande, no creo que exista otra liga que lo tenga, con ocho canchas, con hotel, con pileta, y con gimnasio. Tenemos algunos sondeos hechos, ofrecimientos, pero se está analizando no solamente desde el Concejo Directivo de la Liga, sino de los clubes que nos acercan propuestas como para colaborar".

Un año que nadie olvidará

Pueyo ha hecho en esta época tan particular una recorrida por la gran mayoría de los clubes que conforman la Liga, y sobre este punto mencionó que "en un momento vimos a los clubes devastados, y ahora tratando de resucitar. Los argentinos tenemos algo que es que siempre estamos inventando algo para salir de las crisis, y hay clubes que están haciendo un gran esfuerzo para tener a los chicos. Pienso que se recibió poco de parte del gobierno provincial, no así el caso del municipio que se acercó concretamente con fondos y ayudas específicas. Siempre vimos que colaboraron con los clubes, con lo que es desmalezamiento, limpieza, lo que se pueda, porque hay clubes que no tenían ni plata para comprar nafta para la máquina. La inseguridad fue terrible, hay clubes que no tenían para arrancar, ahora se está moviendo un poco, pero la situación sigue complicada".

image.png La máxima autoridad liguista comentó la situación complicada del predio de Monte Vera, y las alternativas que se manejan.

"Ahora la situación que vemos con los directivos es que hay que arrancar el año que viene con un calendario normal, como iba a ser este año, si Dios quiere, porque ahí escucho las noticias y prefiero no oírlas, porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene, por eso no podemos planificar mucho. Hablamos con la gente de El Quillá, se están organizando y viendo cosas para el Tiburón Lagunero, pero todavía no podés disponer de una fecha cierta, si vas a poder tener público o no, estará ayuda de la televisación. Primero decíamos que no podíamos volver sin público, y ahora nos conformamos que nos permitan regresar. Los clubes ya no piden dinero, porque piden materiales, es algo terrible, que ojalá podamos superar" destacó el presidente de la casa madre del fútbol local.

También consignó el máximo dirigente liguista que "La vuelta de las escuelitas fue muy bueno, porque es lo que mueve y genera actividad. Tratas de ver una pequeña lucecita al final del camino, porque los clubes con o sin público, los costos los siguen manteniendo igual. Si no vamos a tener público, que los chicos puedan tener actividad, puedan hacer deportes, que salga de la computadora. Ha sido un año de clases en la computadora, pasan de grado así nomás, y no creo que sea el camino adecuado. Fue una degradación de la educación terrible. Tratemos de ser optimistas, y que tengamos un año, aunque sea más normal. Vamos a meterle onda y tratar de arrancar el 2021 con mucha fuerza, que los clubes buscan de regresar. Tenemos una liga ampliamente geográficamente, y el tema transporte una cuestión analizar. Son muchas cosas y esperemos que se puedan solucionar por el bien de los clubes".

Pueyo, que reemplazó en la conducción liguista a Axel Menor, expresó que "En lo personal anduve este tiempo con mucho trabajo, con mi actividad que es la pintura, se ha movido bastante. El lanzamiento de un libro muy lindo contando lo que ha sido mis años en Colón de San Justo. Lo hicimos junto a un amigo de la vida y del fútbol que es Fabio Tomatis. Con el prólogo de Fabián Mazzi, y de Nery Pumpido, quien brega mucho por esos reconocimientos a todos los que han pasado por las instituciones, y hacer los homenajes en vida. El libro fue un volver a vivir, y hubo mucha gente emocionada".