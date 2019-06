El seleccionado argentino de Menores de 20 cayó este lunes frente a Australia por 34 a 13, en una de las semifinales del U20 Rugby World Championship que se realiza en la provincia de Santa Fe.



De esta manera los Junior Wallabies consiguieron el pasaje a la final de la competencia, mientras que los argentinos deberán hacerlo por el tercer lugar el próximo sábado 22 de junio en el Hipódromo de Rosario.



Los australianos fueron justos y merecidos ganadores, a partir de haber sido eficientes en defensa, y responden con mucha altura cuando tuvieron todo el segundo tiempo con un jugador de menos por la expulsión de McDonald en el epílogo del primer tiempo.



Los Pumitas jugarán el próximo sábado por el tercer puesto en el Hipódromo.

Australia se las ingenió para encontrar los espacios, y consiguió contener a los jugadores de peligro de Los Pumitas. Los puntos de contacto, y lo clínico para anticiparse a cada acción de los anfitriones, fueron la clave del triunfo.

Los visitantes arrancaron marcando con Wilson y Mc Donald, y se pusieron arriba por 17 a 6, sumado al pie de Donaldson, mientras que para los dueños de casa hubo dos penales de De la Vega Mendia.



En el cierre de la primera parte llegó un try penal para Argentina, ya que Rodrigo Isgró logró apoyar en el ingoal australiano, pero Mc Donald lo tackleó al cuello y el árbitro marcó el try penal y otra amarilla, con un hombre menos daba la sensación que Argentina iba a tener el camino más allanado para salir victorioso. Pero nada de eso pasó ya que Australia se hizo fuerte, con mucha inteligencia y determinación fueron eficientes en defensa, golpearon en los momentos oportunos.



La defensa de los australianos fue clave para doblegar a Los Pumitas.

Los Pumitas fueron superiores en el scrum y se instalaron en campo rival, pero no encontraron la forma para resolver las situaciones ofensivas que generaron. El contraataque de los australianos fue letal, ya que sumado a un try con el maul, estiraron la diferencia hasta ponerse 31 a 13.



Con el marcador a su favor, los Junior Wallabies jugaron con el reloj, bajaron la intensidad que propuso Argentina, que se quedó con las ganas de acceder por primera vez a la final del torneo. Lo que sumada a una anterior terminó por irse con la roja.

Síntesis:

Los Pumitas 13-Australia 34



Los Pumitas: Thomas Gallo, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bur; Juan Cruz Pérez Rachel, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Joaquín De la Vega Mendia; Mateo Carreras, Gerónimo Prisciantelli, Juan Pablo Castro, Rodrigo Isgró e Ignacio Mendy. Entrenador: José Pellicena.

Ingresaron: Francisco Minervino, Mariano Muntaner, Francisco Calandra, Estanislao Carullo, Ramiro Tallone, Ignacio Ruíz, Jerónimo Gómez Vara, Federico Parnas, Joaquín Pellandini, Nicolás Roger, Francisco Jorge, Tomás Acosta Pimentel y Marcos Moneta.



Australia: Gus Bell, Lachian Lonergan y Joshua Nasser; Michael Wood y Trevor Hosea; Harry Wilson, Fraser McReight y William Harris; Michael McDonald y Ben Donaldson; Sione Tui, Noah Lolessio, Semisi Tupou, Mark Nawaqanitawase y Isaac Lucas. Entrenador: Jason Gilmore.

Ingresaron: Joe Cotton, Bo Abra, Darcy Breen, Rhys van Nek, Esei Ha'angana, Carlo Tizzano, Nick Frost y Henry Robertson.



Primer tiempo: 11' Penal de Donaldson (Aus), 19' Penal de De la Vega Mendía (Arg), 22' Gol de Donaldson por Try de Wilson (Aus), 28' Penal de De la Vega Mendía (Arg), 37' Gol de Donaldson por Try de McDonald (Aus), 40' Try Penal (Arg).



Amonestados: 18' y 40' McDonald (Aus).



Expulsados: 40' McDonald (Aus).



Parcial: Argentina 13-Australia 17.



Segundo tiempo: 44 y 55' Goles de Donaldson por Try de Lonergan y él mismo (Aus), 76' Penal de Donaldson (Aus).



Referí: James Doleman (Nueva Zelanda).



Cancha: Hipódromo de Rosario (Santa Fe, Argentina).