En la segunda jornada del U20 World Rugby Championship, el seleccionado argentino de rugby Los Pumitas derrotó a Fiji por un claro 41 a 14. El cotejo se desarrolló en la cancha principal del CRAI, ante un muy buen marco de público, y con el correcto arbitraje del italiano Andrea Piardi.



Argentina consiguió así un triunfo clave, en su objetivo de pasar a la siguiente fase, y jugar lo que a priori asoma como una verdadera final ante Francia el próximo miércoles 12 de junio, a las 13, en el Hipódromo de Rosario ubicado en el parque de la Independencia.



En líneas generales, el conjunto nacional logró mejorar varios aspectos del juego, en relación a lo que fue la derrota ante Gales en el sur provincial en la fecha inicial de la competencia internacional. La disciplina y el control de la pelota fueron eficientes, y allí radicó la receta por la cual los argentinos doblegaron a los isleños.



Manuel Bernstein observa el kick del medio scrum fijiano

En el arranque del primer tiempo fueron los fijianos los que tuvieron más la pelota en su poder pero no generaron situaciones ofensivas de calidad. En parte por las propias impericias y tambien gracias a la gran labor defensiva de los anfitriones.

El scrum de los argentinos fue otro punto alto, en el line out las cosas salieron bien, pero hubo algunas fallas en la recepción de la salida. El otro punto positivo es que Los Pumitas cuando tuvieron la chance llegaron al try y por eso se fueron al descanso ganando por 10 a 0.



En el segundo tiempo, Argentina logró darle un cierre de jerarquía, ya que logró imponerse y adquirir el protagonismo. Igualmente, Fiji fue un equipo duro, muy físico, pero con serios problemas en defensa. Los conducidos por Pellicena mostraron ser claramente superiores, fueron eficientes en defensa, y contundentes cuanto estuvieron en el ingoal contrario. Los jugadores que fueron ingresando lo hicieron con creces y no desentonaron en ningún momento.



El tucumano Thomas Gallo consigue el último ensayo de los argentinos

Muy aplaudido, muy ovacionado, y muy reconocido, fue la presencia del segunda línea de Los Pumitas, Manuel Bernstein, rugbier formado en el CRAI, quien jugó un buen partido ante Fiji en una inolvidable tarde para el rugby santafesino, y para los Gitanos en particular.

Síntesis:

Los Pumitas 41- Fiji 14



Argentina: Francisco Minervino, Pablo Dimcheff y Francisco Coria; Manuel Bernstein y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Juan Martín González y Bautista Pedemonte; Gonzalo García y Joaquín de la Vega Mendia; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Juan Pablo Castro (c), Rodrigo Isgro e Ignacio Mendy.



Ingresaron: Juan Cruz Pérez Rachel, Gerónimo Prisciantelli, Thomas Gallo, Ramiro Gurovich, Francisco Calandria, Estanislao Carullo, Agustín Toth, Ramiro Tallone, Federico Parnás, Joaquín Pellandini, Nicolás Roger, Tomás Acosta Pimentel y Marcos Moneta.



Fiji: Livai Rasala Natave, Tevita Ikanivere (capitán) y Joseva Nasaroa; Etonia Waqa y Christopher Minimbi; Vilive Miramira, Alivereti Loaloa y Aminasi Shaw, Simioni Kuruvoli y Caleb Muntz, Epeli Momo, Issac Ratumaitavuki, Varesa Tuqovu, Ilaisa Droasese y Ratu Waqaninavatu.



Ingresaron: Lino Mairara, Emosi Tuqiri, Elijah Kuilamu, Taniela Ramasibana, Anasa Qaranivalu, Eparama Sailo, Josh Vuta, Mesake Kurisaru.



Primer tiempo: 8' try De la Vega Mendia, 13' try Mendy.



Parcial: Argentina 10-Fiji 0.



Segundo tiempo: 1'try Pedemonte, 3'try Waqa convertido por Kuruvoli, 22' try Isgro Alastra, 26'try Gurovich convertido por De la Vega Mendia, 31' try Gallo convertido por De la Vega Mendia, 33' try Loaloa convertido por Kuruvoli, 42' try penal.



Cancha: Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), Santa Fe



Referí: Andrea Piardi (Italia).