Pumpido adelantó dónde y cuándo sería la Finalissima entre Argentina y España

La Finalíssima entre la Selección Argentina y España sigue sin definición oficial, pero empieza a tomar forma. Así lo detalló Nery Pumpido

5 de diciembre 2025 · 12:36hs
La Finalíssima entre la Selección Argentina y España sigue sin definición oficial, pero empieza a tomar forma. Nery Pumpido, Director de Desarrollo y Secretarío Adjunto de Fútbol de Conmebol, explicó que las negociaciones con UEFA están “encaminadas” y que la idea es disputar el cruce “en marzo en Qatar”.

Toma forma la Finalíssima

Pumpido reveló que hubo propuestas desde distintos destinos para recibir el partido. “Hubo muchos ofrecimientos para que se haga el encuentro. Sabemos que será extraordinario, con dos selecciones campeonas del mundo y hay posibilidades de que se haga en Qatar”, sostuvo en diálogo con TyC Sports.

Mientras tanto, en el cuerpo técnico de la Selección la incertidumbre genera ruido. Roberto Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, expresó su descontento por la falta de confirmación. “Siempre un partido tan importante, tan cercano, nunca sabés cómo lo podés tomar, cómo puede venir. Para nosotros, en cuanto organización, no está bueno. Si hay que jugarlo, se jugará”, dijo en una entrevista con ESPN.

Ayala fue más allá y marcó el impacto que genera programar un duelo así tan cerca del Mundial. “Es una estrella más. Había tiempo para organizarlo antes, sin tanta prisa y previo a una cita tan importante. A la planificación la rompe un poquito, te saca. Está así el calendario”, afirmó el exdefensor.

Hoy la realidad muestra un escenario abierto pero con una tendencia clara: Qatar aparece como principal candidato para albergar el cruce entre campeones continentales. Y aunque la palabra de Pumpido da señales positivas, la Selección espera que la oficialización llegue cuanto antes para ordenar la preparación final rumbo al Mundial.

