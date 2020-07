Pumpido: "El River del 86 fue mejor que el de Gallardo"

River logró ser campeón del mundo una vez en su historia: en 1986, de la mano de Héctor Veira. A 34 años de aquel ciclo, Nery Pumpido no dudó en poner a ese plantel por encima del actual ciclo exitoso de Marcelo Gallardo.

"Si lo comparás en un año, no hay comparación. Si lo hacés en tiempo, este River tiene un tiempo de ganar campeonatos muy buenos. Una etapa extraordinaria, pero comparándolo con el 86, el 86 fue el mejor año de la historia", expresó el exarquero en una entrevista con Infobae.

"Podés sumar un montón más, pero lo que se ganó ese año fue lo más importante. Se ganó el campeonato local 5 fechas antes, se ganó la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental. Se ganó todo. Se dio la vuelta en la cancha de Boca, algo que a muchos les gustó. Ese año fue extraordinario para River, el mejor año", agregó.

En ese sentido, también destacó la calidad de sus futbolistas: "El equipo del 86 es difícil de igualar, tenía un gran plantel. Tenía tres campeones del mundo (Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique) y dos jugadores en la selección de Uruguay (Nelson Gutiérrez y Antonio Alzamendi). Si te ponés a mirar la situación, es difícil tener un plantel como ese. Fue el mejor".

image.png Pumpido realizó polémicas declaraciones al poner por encima al equipo del 86 del de Gallardo.

De todas maneras, también elogió este ciclo bajo la conducción de Marcelo Gallardo: "Extraordinario, muy bueno. Con una continuidad de años obteniendo resultados importantísimos. Es una etapa muy buena de River".

Por último, Pumpido aseguró que no se desespera por conducir algún equipo nuevamente: "No me vuelve loco volver a dirigir. No voy a golpear puertas. Vivo tranquilo. Tengo ganas de estar metido en el fútbol, estoy haciendo cosas con Conmebol, que me gusta muchísimo. Tengo una buena relación con ellos. Están haciendo cosas extraordinarias para el fútbol sudamericano. Si me llaman de algún club, bienvenido sea. De lo contrario seguiré esperando. En Conmebol voy a todos los torneos y finales. Hago cursos y charlas en el exterior, como la que di con Pelusso en Brasil. Íbamos a hacer una en Ecuador y se suspendió por esto de la pandemia. Conmebol consulta mucho a los entrenadores. Se manejan muy bien".