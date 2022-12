Advirtió que los seleccionados con "mucha posesión" de pelota "ya están todos en su casa" y lamentó que representantes sudamericanos como Brasil, Uruguay y Ecuador hayan quedado eliminados por "regalar tiempo" en sus partidos.

En diálogo con Télam en Doha, Pumpido destacó a Lionel Messi como la figura de Qatar 2022 y elogió a Lionel Scaloni por su "inteligencia para seleccionar jugadores y armar el grupo de la Selección".

Pumpido, de 65 años, fue doble campeón mundial en 1986, con Argentina en el Mundial de México y con River Plate a nivel clubes. Ese mismo año coronó la Copa Libertadores, que luego también ganó como entrenador de Olimpia de Paraguay en 2002.

- Télam: ¿Cómo analiza el nivel del Mundial de Qatar?

- Pumpido: Es un Mundial que niveló para abajo.

- T: ¿Por qué?

- P: Porque el nivel no es el esperado, no se está viendo fútbol, los partidos se hacen demasiado largos, mucha tenencia de pelota. ¿Leyó lo que dijo (Juanma) Lillo, el mentor de Guardiola? Que es un padre arrepentido...

- T: ¿Considera al estilo Guardiola como perjudicial?

- P: Sí, pero no tiene la culpa Guardiola, sino todos los que lo copiaron. Nos equivocamos y eso nos llevó a un nivel de fútbol que no da espectáculo, por eso hay que analizar profundamente la situación de cara al Mundial con 48 equipos. El fútbol no se ha reflejado en el campo de juego. Hay que cambiar todo porque sino, como dice (Jorge) Valdano, mejoramos a los torpes y empeoramos a las figuras. Cada vez hay menos gambeta.

- T: ¿España es el ejemplo de esto?

- P: 75 por ciento de posesión, se terminó. Este es un Mundial sin situaciones de gol como había antes. ¿Cómo están los equipos que tuvieron retención de pelota?, ¿adónde están?. Cada uno en su casa....

- T: ¿Argentina es parte de este estilo?

- P: No, es un equipo que si tiene que patear la pelota para arriba y sacar a su defensa hasta la mitad de la cancha lo hace sin problemas. Los cuatro semifinalistas han tenido el mérito de desarrollar un fútbol distinto. Aquellos que apostaron por la tenencia y los que regalaron tiempo se quedaron afuera.

- T: ¿La Selección es la gran candidata a ganar el Mundial?

- P: Está a un pasito de llegar a la final y hay que tener confianza. Lo he dicho de antes, los archivos no me dejan mentir, siempre he tenido confianza en este proceso porque lo vi muy inteligente a Scaloni, a pesar de que todo el mundo creía lo contrario, que no tenía experiencia. Y es al revés: para estar en la Selección, y lo dice alguien que estuvo diez años, no hay que ser un técnico consagrado, hay que tener experiencia en la Selección. Hay que saber seleccionar y manejar el grupo. En eso Scaloni ha sido mucho más inteligente que muchísimos técnicos de renombre que han pasado.

- T: ¿Quién es la figura de Qatar 2022?

- P: Messi. Está a un nivel extraordinario como lo ha estado siempre. Cuando escucho que ahora es más líder y ese tipo de cosas, creo que hay una confusión muy grande porque se cree que los jugadores de carácter, los guapos, son los que pegan patadas y no es así. Los jugadores con huevos son los que agarran la pelota, eso es tener carácter, y Messi lo ha hecho siempre, en todos los momentos.

- T: ¿Lo sorprendió la eliminación de Brasil en cuartos de final?

- P: Creo que regaló un tiempo y lo pagó caro. Cuando quiso atacar, expuso a Croacia y tuvo seis o siete situaciones de gol en el segundo tiempo. Los equipos que han regalado un tiempo lamentablemente han quedado afuera. Me remito también a lo que le pasó a Uruguay y Ecuador. En el Mundial no hay que regalar un segundo, hay que buscar el partido siempre.

- T: ¿Qué equipo lo defraudó?

- P: Alemania, sinceramente pensé que iba a ser distinto. Pero un amigo de Alemania que no voy a nombrar me dijo que no estaban bien como equipo y que no iban a clasificar. La verdad es que acertó.