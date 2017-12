Pumpido: "Me quedaría tres años más en Patronato"

Patronato era para Juampi un desafío interesante de seguir progresando en su carrera como estratega, además de permitirle por primera vez armar un equipo a su gusto.





En diálogo con el programa La Cábala de Radio UNER Paraná , Pumpido brindó algunas consideraciones de este tramo inicial de la Superliga: "Es bueno tener 15 puntos para el comienzo del torneo que viene, es un colchón de puntos que podemos mejorar. Pero nos mantiene bien en la lucha que tenemos nosotros por los promedios. Se hizo un torneo discontinuo en cuanto a resultados, dentro de los siete partidos sin ganar, hubo algunos en que merecimos más. Hay que trabajar para mejorar lo hecho, el balance es bueno porque se armó un grupo prácticamente nuevo".





"Por momentos encontramos el planteo y en otros no, el equipo pudo mostrar lo que queríamos en varios momentos. Pero si tenemos que modificar esquema o nombres de un partido a otro no tenemos problema en hacerlo. No hemos podido repetir tanto el equipo, pero la base se mantuvo", opinó sobre el rendimiento irregular del plantel.





Cuando le preguntaron sobre los posibles refuerzos a sumar, Juampi disparó: "Estamos viendo y analizando la situación, tenemos que traer para sumar, tenemos un plantel armado así que podemos tomarnos más tiempo. Vamos a tomar todo este tema con tranquilidad". También disipó los rumores de la posible llegada de Juan Cavallaro: "A él lo conozco de Unión, y está en plena recuperación de su lesión, está trabajando en Santa Fe. Sonar van a sonar varios nombres".





En la parte final, se atrevió a expresar que "Me quedaría tres años más en Patronato, muchas cosas quedan en los resultados, pero estoy muy a gusto acá, con la ciudad y la dirigencia".