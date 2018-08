Qué ocurrió en el mundo del deporte un día como hoy

- En 1932, se produjo un hecho insólito, denominado "el gol de la casilla". En un encuentro en el que RIVER le ganaba a ESTUDIANTES por 2 a 0, un remate del delantero del "Pincha", Alberto Zozaya, pegó en el travesaño y picó adentro, pero el árbitro De Angelis no convalidó el gol; se generó un tumulto y el juez decidió retirarse hacia la "casilla", como anteriormente se le llamaba al vestuario. A su regreso, y con toda la presión y las protestas a cuestas, De Angelis cobró el gol y después, el partido terminó 3 a 3. Un bochorno, que terminó con la carrera de este árbitro.





- Un día como hoy, en 1975, RIVER se consagró campeón después de 18 años de sequía. En el estadio José Amalfitani de Vélez, el conjunto de Ángel Labruna derrotó a Argentinos Juniors por 1 a 0 y se quedó con el torneo Metropolitano. El gol del campeonato lo hizo un juvenil, Rubén BRUNO. Aquella noche, ambos equipos estuvieron integrados por chicos de las inferiores, debido a una huelga de los profesionales.





Embed







Esto recordó Bruno, años después de su día de gloria: "Avancé con la pelota y se me fue larga. El '2' quiso hacerme un sombrero y me rebotó en la cabeza. Me quedó boyando y cuando me salió el arquero, definí a un costado. Me felicitaron, festejamos, nos llevaron al Monumental y luego, me fui a casa en colectivo, sin que nadie me conociera". Increíble historia.





- El 14/8 de 2002, Juan Román RIQUELME debutó con un gol en el Barcelona . Sus primeros minutos oficiales con la camiseta culé fueron por Champions League, cuando ingresó en la última media hora en el triunfo por 3 a 0 ante el Legia polaco, en el Camp Nou. Marcó el segundo tanto del equipo de Louis van Gaal, con un remate de afuera del área. En el elenco catalán, el "10" jugó 42 partidos e hizo 6 goles. Al año siguiente, se marcharía al Villarreal, equipo en el que lograría una actuación más que destacada.





Embed







- En 2014, Gerardo "Tata" MARTINO fue presentado como nuevo técnico de la Selección Argentina . Luego de su experiencia al mando del Barcelona español, el rosarino reemplazó a Alejandro Sabella, que venía de ser subcampeón en el Mundial de Brasil.





Embed







- Por último, en 2015 murió Agustín Mario CEJAS, el mejor arquero de la historia de Racing. Fue el dueño del arco del famoso "Equipo de José (Pizzuti)", campeón local, de América y el mundo.