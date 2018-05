Querandí arrancó con el pie derecho

Se puso en marcha el fin de semana pasado, el Torneo del Nivel III de Clubes en Desarrollo que cuenta con la organización de la Unión Santafesina de Rugby. Por la Zona A, en el predio del Solar del Sur, ubicado en el parque General Manuel Belgrano de nuestra capital, Querandí RC logró un importante triunfo sobre Atlético Adelante de Reconquista por 65 a 15, en un cotejo controlado por Leonardo Del Río y ante un buen marco de público.





La escuadra conducida por José Gómez Iriondo ganó de modo inobjetable. En el primer tiempo, la cosa estuvo más pareja y equilibrada, a tal punto que luego de la apertura del marcador, a partir de un penal del medio scrum local, el primer ensayo fue conseguido por los visitantes, que de ese modo pasaron al frente en el marcador.





Es cierto que con un plantel reducido, por muchos lesionados, en el primer cuarto de hora, la escuadra del departamento General Obligado, se vió obligada a meter dos variantes producto de algunos inconvenientes de sus protagonistas. Ello fue muy bien aprovechado por los santafesinos que comenzaron a manejar los hilos de las acciones.Si bien le costó, producto de algún desorden, Querandí se dió cuenta que la receta estaba en jugar con la pelota viva, y por eso no extrañó que empezaron a llegar los tries, lo cual le permitió irse al descanso ganando por 22 a 5.





Como sucede habitualmente, la diferencia sacada en el marcador, hace a los equipos relajarse, pero los dueños de casa estuvieron muy lejos de conformarse con ese resultado parcial, y fueron por más. Con mucha actitud, mucho compromiso, y un estado físico acorde, lograron mostrar su superioridad, y la ola de tries no tardó en llegar. Fueron como media docenas de ensayos, en el cual Querandí demostró a lo que aspira a desplegar dentro del campo de juego.





Fue un buen comienzo, ante un equipo duro y muy fuerte, que tuvo la mala fortuna de tener lesionados apenas comenzado el partido, pero para Querandí es la muestra cabal, que trabajando del modo que lo está haciendo es el camino correcto. No caben dudas que la mano de Charly Gómez Iriondo se comienza a notar, y el rugby dinámico que propone, comenzó a dar sus frutos.





7518 f2 desarrollo.JPG











Más detalles

La jornada inicial del certamen organizado por la USR había comenzado con el triunfo conseguido por Los Toros de San Justo sobre Jorge Newbery de Gálve en el departamento San Jerónimo por 19 a 15, en un cotejo controlado por Sebastián López.Los Toros formaron con: Martín Fernández, Ángel Fernández y Gustavo Romano; Milton Cejas y Gustavo Pianetti; Bruno Formentti, Enzo Ibarra y Joaquín Furlani; Luciano Azzoni y Juan Ignacio Mellano; Rodrigo Haupt, Alexandro Retamoso, Cristian Ysaurralde, Nicolás Neme y Rodrigo Colombo. Luego ingresaron Augstín Orecchia, Maximiliano Fiorini, Agustín Busularo, Lucas Lenarduzzi, Lucas Taricco y Juan Alesso. Para los conducidos por Sebastián Martinez y Gregorio Avalos, los puntos llegaron por un try de Gustavo Romano convertido por Juan Mellano, otro ensayo de Gustavo Pianetti convertido por Mellano y un ensayo de Joaquín Furlani.





Por la Zona B, en el departamento Castellanos, cotizado triunfo consiguió Corondá Rugby Club al imponerse a Los Guaycurúes de Unión de Sunchales por 23 a 20, en un encuentro que fue arbitrado por Jorge González. Los puntos para la escuadra anfitriona llegaron por intermedio de dos ensayos de Elías Martínez, uno de Rubén Díaz, más un try, una conversión y un penal de Damián Sandoval, mientras que para los corondinos, hubo ensayos de Luis Milla, Diego Cardozo, más un try, dos conversiones y dos penales de Gastón Pinardel.





Queda pendiente el cotejo que deben disputar Atlético Almirante Brown con Cha Roga Club B, se desarrollaría el 20 de mayo en el departamento Castellanos. En la segunda fecha a disputarse el próximo domingo 13 de mayo, por la Zona A, San Justo recibirá a Querandí RC, mientras que Atlético Adelante lo hará con Cha Roga Club. Por la Zona B, Corondá RC recibirá la visita de Brown de San Vicente. Quedan libres Jorge Newbery de Gálvez, San Carlos RC y Sunchales.





7518 f3 desarrollo.JPG











Síntesis

Querandí Rc: Juan Emilio Troncoso, Ezequiel Blanco y Joaquín Quiroz; Andrés Bello Santos y Eduardo Javier Mottura; Joaquín Aleanzi Fernández, Esteban Velez Casas y Lautaro Martínez; Ramiro Lagraba y Nicolás Roitbarg; Augusto Ruiz Díaz, Bruno Tobaldo, Tomás Villagra, Juan José Zalazar y Juan Manuel Álvarez. Entrenador: Charly Gómez Iriondo.Luego ingresaron: Matías Aletti, Augusto Sánchez, Maglianesi, Nicolás Paoli, Conrado Lazzeroni, Rodrigo Bobo, Felipe Cortes e Ignacio Martín Alico.

Atlético Adelante: Maximiliano Agonil, Eric Mateo Velázquez y Gabriel Aguirre; Nicolás Zoratti y Norberto Massin; Sebastián Arzamendia, Franco Pighin y Mario Alberto Gancher; Emilio Catalani y Cristian Arriola; Emanuel Firman, Walter Kreni, Alejandro Esquivel, Pablo Zorzon y Facundo Biasoni. Entrenador: Gabriel Cian. Luego ingresaron: Juan Pablo Díaz y Rodrigo Guster.

Primer tiempo: 6´ penal Ramiro Lagraba, 10´ try Mario Alberto Gancher, 30´ try Joaquín Aleanzi Fernández convertido por Juan Manuel Álvarez, 34´ try Augusto Ruiz Dïaz, 38´ try y conversión de Juan Manuel Álvarez.

Segundo tiempo: 5´ try Lautaro Martínez, 8´ try Augusto Ruiz Díaz, 11´ try Nicolás Roitbarg convertido por Juan Manuel Álvarez, 13´try Lautaro Martínez convertido por Juan Manuel Álvarez, 15´ try Tomás Villagra convertido por Juan Manuel Álvarez, 24´ try Nicolás Gabriel Zoratti, 32´try Maglianesi, 34´ try Emanuel Andrés Firman, 41´ try Juan Manuel Álvarez convertido por Ramiro Lagraba.