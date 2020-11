Querandí RC reanudó las prácticas para el bloque infantil

image.png Con mucho entusiasmo y alegría las divisiones infantiles de Querandí Rugby Club pudieron volver a los entrenamientos.

El presidente de Querandí Rugby Club manifestó que "el retorno al club se hace cumpliendo todo lo que demandan los protocolos, no obstante, hay varios padres que todavía no se decidieron de mandar los chicos por la pandemia y es entendible y lógico que ello pase sobre todo con lo que vemos como es el coronavirus. Lo bueno acá por ser el primer día es que hay muchos chicos y el club volvió a recobrar vida".

"Esta vuelta a las prácticas es de escuelita para arriba, desde julio estábamos entrenando de M12 para adelante, y ahora se arrancó con todo el bloque de abajo que son muchos chicos y es muy importante. El protocolo nos exige un puesto de control, cada chico debe tener una declaración jurada al momento del ingreso al predio, mantener siempre el distanciamiento social. La declaración básicamente refiere al no haber tenido temperatura y no haber tenido contacto estrecho con alguien que padeció el coronavirus" continuó señalando el dirigente y socio fundador de la entidad del parque General Manuel Belgrano.

Villar también sostuvo que "a los chicos se les higieniza las manos con alcohol, al igual que los elementos de entrenamientos, no se pueden utilizar los vestuarios, es decir que los jugadores ya vienen cambiados, con lo cual llega y va directo a la cancha. No se puede compartir botellas de agua, cada uno trabaja con su pelota y no se dan situaciones de contacto".

image.png El presidente de Querandí, Juan José Villar, junto al coordinador de infantiles, Diego Fantín en la vuelta a las prácticas.

Agregó el dirigente de Querandí Rugby Club que "veo muy difícil que se puedan realizar algún tipo de encuentros amistosos, ojalá que sí, pero es muy complicado por el momento que estamos pasando. Creo que eso va a ser producto de la evolución de la pandemia, pero tendremos que esperar y atenernos al cumplimiento del protocolo lo máximo posible, y de ese modo ver si en el futuro se pueden hacer algún tipo de encuentros, para mantener viva la motivación de los chicos".

La vuelta esperada por todos

A su turno, el profesor Diego Fantín, coordinador de rugby infantil de Querandí, manifestó que "esta vuelta al club es muy buena, muy positiva, los chicos de rugby infantil porque todos estábamos muy ansiosos. Desde los que trabajamos en el entrenamiento como los papás, el club necesitaba abrir las puertas de nuevo por razones económicas, y los chicos querían venir para tener su espacio. Hay un muy lindo número de jugadores, capaz que esperábamos menos, pero es muy lindo ver a los chicos contentos por poder volver a su club y a jugar al rugby".

image.png El head coach de la M8 de Querandí RC, Nicolás Rica, en el entrenamiento realizado en el predio del parque Belgrano.

El responsable del bloque infantil de la entidad del sur de la ciudad contó que "antes de la pandemia nosotros teníamos algo más de cien chicos, y ahora capaz que vinieron un poco más del cincuenta por ciento. Estamos arrancando con los más chiquititos, son de escuelita hasta M14, estos junto a M13 ya venían trabajando, y ahora se sumaron con los nuevos permisos los chicos de M12 para abajo. El parate repercutió en lo económico a los clubes, a los papás también en su hogar que se le dificultó para abonar la cuota y por eso algunos chicos no están pudiendo venir. Otros han cambiado de disciplina deportiva, y hay otros que se han sumado, caso como ahora que tenemos varios ejemplos de esos. Vamos a tener algunas bajas, pero hay que volver a trabajar mucho en la captación para traer más chicos al club".

image.png Querandí dispuso un puesto de control para el ingreso a las instalaciones para cumplir con lo que demandan los protocolos.

Por último, destacó los cuidados con los que hay que concurrir a los entrenamientos señalando que "nosotros dispusimos cuatro cosas que los padres deben traer de los chicos. Su agua individual, su barbijo, alcohol en gel y la declaración jurada. Los padres vienen a club, dejan el chico y los vienen a buscar cuando termina el entrenamiento, no puede quedar nadie en el club por el tema del distanciamiento. Hay que tener en cuenta que el entrenamiento no puede ser más que una hora y media. Veo complicado que podamos jugar algún tipo de encuentros, más que hacer actividades recreativas no lo veo factible, a lo mejor jugar algo entre nosotros y nada más, como para darle un cierre al año".