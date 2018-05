Querandí sumó otro triunfo

En los diversos escenarios de la zona se disputó el pasado fin de semana la segunda fecha del Torneo de Nivel III de Clubes en Desarrollo que cuenta con la organización de la Unión Santafesina de Rugby.En uno de los cotejos correspondientes a la Zona A, en condición de visitante, Querandí RC consiguió derrotar a Los Toros de San Justo por 38 a 12, en un cotejo que fue controlado por Sebastián López.





El conjunto del parque General Manuel Belgrano acumula así el segundo triunfo consecutivo en la competencia, ya que la semana pasada logró vencer a Atlético Adelante de Reconquista por 65 a 15. En el parque Municipal René Favaloro, el conjunto que tiene como coach a Charly Gómez Iriondo jugó un buen partido, en un contexto de marcado equilibrio e intensidad. No le fue fácil a los santafesinos lograr imponer su juego, ya que los dueños de casa resultaron muy ásperos.





Los Toros de San Justo formó con: Martín Fernandez, Agustín Orecchia, Gustavo Romano, Milton Cejas, Leandro Michelassi, Bruno Formentti, Enzo Ibarra, Joaquín Furlani, Luciano Azzoni, Juan Ignacio Mellano, Nicolás Neme, Alexandro Retamoso, Cristian Ysaurralde, Rodrigo Haupt y Rodrigo Colombo. Entrenadores: Sebastián Martínez y Gregorio Ávalos.Luego ingresaron: Julián Fasano, Gustavo Pianetti, Maximiliano Fiorini, Edgardo Fachini y Tobías Ramirez.





14518 f02 querandi.jpg







Querandí alistó a: Juan Troncoso, Ezequiel Blanco y Joaquín Quiroz; Andrés Bellos y Agustín Levrino; Joaquín Aleanzi, Esteban Vélez Casas y Lautaro Martínez; Ramiro Lagraba y Nicolás Roitbarg; Augusto Ruiz Díaz, Bruno Tobaldo, Tomás Villagra, Juan José Zalazar y Juan Manuel Álvarez. Entrenador: Charly Gómez Iriondo.Luego ingresaron: Matías Aletti, Pablo Pecantel, Augusto Sánchez.





Los puntos para los anfitriones llegaron por intermedio de un try de Rodrigo Colombo, otro de Nicolás Neme, y una conversión de Julián Mellano. Para los santafesinos hubo tries de Blanco en dos ocasiones, Martínez, Bellos, Troncoso y Ruiz, más cuatro converiones de Juan Manuel Álvarez.





En el cotejo correspondiente a la Zona B, en el departamento San Jerónimo, Atlético Almirante Brown de San Vicente debutó en la competencia con un triunfo ante Corondá Rugby Club por 46 a 22, en un choque que fue arbitrado por el santafesino Federico González.





14518 f03 querandi.jpg







En la escuadra corondina hubo tries de Marcelo Arzadun, Mariano Marioni, Pedro Aguilar más un try y conversión de Gastón Pinardel. Para el elenco sanvicentino los puntos llegaron por intermedio de dos tries Ezequiel Belo y Nahuel Magnoli, más un try de Lucas Schonfeld, Marcelo Moreno, Lautaro Rossi y Alexis González, más tres conversiones de Gastón Quintero.





Fueron postergados los cotejos que debían sostener, en el departamento General Obligado, Atlético Adelante de Reconquista con Cha Roga Club A, y en Santo Tomé, el que tenían que jugar Cha Roga Club B con San Carlos RC.





El próximo domingo 20 de mayo habrá ventana de descanso, con lo cual la tercera fecha, se jugará el 27 del mes en curso. En la Zona A, Cha Roga recibirá a San Justo RC, y Querandí RC lo hará con Jorge Newbery de Gálvez.En la Zona B, en el departamento Las Colonias, San Carlos RC será anfitrión de Corondá RC, y en el departamento Castellanos, Brown de San Vicente lo hará con Unión de Sunchales.