Quesada asumió en Jaguares

En la sede que la Union Argentina de Rugby posee en la localidad de Martinez fue presentado Gonzalo Quesada como nuevo head coach de la franquicia nacional de rugby conocida como Jaguares.





Marcelo Rodríguez, miembro del Board de Jaguares: "Gonzalo conoce la cultura y la idiosincrasia de nuestro rugby. Su llegada es un salto cualitativo enorme para el equipo. Había que cubrir esta necesidad del Head coach y esta es la mejor solución".





A su turno, Quesada expreso que "hay mucha parte afectiva y emocional en esta decisión de sumarme a Jaguares. Es una gran aventura humana que quiero vivir a fondo y tengo muchas ganas de atravesar".





El ex jugador formado en Hindu Club sostuvo que "mii gran desafío es que haya mas jugadores, mejorar la preparación y aportar para que el rugby argentino siga creciendo. Si pensamos sólo en los resultados nos vamos a equivocar. Queremos que este proceso siga adelante".





La función del ex apertura del combinado nacional, goleador del Mundial de Gales 99' con 102 tantos, no se limitaría únicamente a la franquicia nacional, que desde febrero afrontará su cuarto año en el Super Rugby, ya que podría colaborar con Ledesma en el seleccionado. "Mi función es la de ser Head coach de Jaguares. Si Mario y el staff de Los Pumas me necesitan cuando no esté con Jaguares, voy a ayudar al seleccionado" expresó Queso.





Queso1.jpg







Como jugador, Quesada se inició en Hindú, siguió en Narbonne, y pasó por Beziers, Stade Francais, Pau, Toulon, para caer sobre el final de su carrera nuevamente en Hindú.





También se destacó como coach al colaborar desde 2008 con Marc Lièvremont, en el seleccionado francés que fue subcampeón en el Mundial 2011. Luego pasó a Racing, y en el 2013 fue contratado como head coach del Stade Francais, campeón en el 2015 luego de ocho años de sequía.Su última labor como orientador fue en Biarritz de Francia