Jaguares sigue haciendo historia en el Super Rugby. La franquicia argentina derrotó con autoridad a los australianos de Brumbies 39 a 7 y ahora se medirá con Crusaders, en una semana, en condición de visitante.



El entrenador Gonzálo Quesada señaló que “El resultado es espectacular y considero que estamos en el camino correcto respecto a nuestros objetivos y, de alguna manera, respecto al sueño que nos planteamos el primer día. Todo lo que iba a pasar en la cancha y lo que iba a pasar alrededor del equipo deseaba que fuera así como se dio".



Agregó que "No me acuerdo de ver un estadio como estaba hoy Vélez desde que era muy chiquito, y eso me genera una gran alegría como el hecho de que la gente se vaya identificando con el equipo".



El ex apertura de Los Pumas explicó que “Chiefs fue una prueba durísima, Brumbies era un escalón más y seguramente el próximo sea todavía más duro. Crusaders se basa en una gran obtención desde el scrum y una defensa muy sólida entre varias cualidades. Nosotros venimos trabajando muy duro en esos aspectos porque es los que nos permite llegar al try y poder marcar como lo hicimos hoy".



"Somos concientes lo que estamos viviendo, situarlo en la história y lo que significa, sin dudas que va a ser importante para el rugby argentino, pero no nos da el tiempo, entre la preparación y como es el plan de viaje. Nos concentramos mucho, a principio de año, vine para vivir algo fuerte, y eso lo saben los jugadores. Se generó un compromiso muy grande" resaltó Queso.



El entrenador Gonzálo Quesada es el responsable del presente de Jaguares.

El actual entrenador de Jaguares, formado en Hindú Club, reflexionó que "Mucho de los objetivos que nos planteamos fue en parte lo que pasó en la cancha, y creo que lo que pasó con la gente es de lo más lindo que le pasó al grupo. Después hay un montón de historias que serían muy largo de contar".



"Uno puede ser ambicioso desde la humildad, y la nuestra, antes de jugar contra los equipazos como el que nos tocó, fue tener la ambición de estar al nivel de ese equipo. Basado en jugar el rugby que somos capaces de jugar, defender de la menera que sabemos hacerlo, y presentando el espíritu de este equipo. Nos vamos a focalizar en todo los que nos interesa plasmar dentro de la cancha", cerró Quesada en su contacto con la prensa en el estadio de Vélez Sarsfield.