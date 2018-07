¿Quién es el santafesino que ayudó a Djokovic en su recuperación?

Es que el serbio en Wimbledon del año pasado se retiró en los cuartos de final por una insoportable lesión que sufrió en el codo derecho, momento en que estaba ubicado en el puesto número 6 del ranking de la ATP. Fue entonces cuando anunció que se alejaría del circuito hasta 2018, para rehabilitarse desde lo físico y también desde lo mental.

Nole entonces aprovechó para compartir un tiempo más prolongado con su mujer Jelena, que en ese momento dio a luz a Tara. La pareja ya tenía a Stefan, el primer hijo de tres años. "En cierto punto es un alivio tener este tiempo para organizar mi vida, cimentar de nuevo las bases de mi juego y mi cuerpo. Me gustaría decir que voy a jugar diez años más, pero no lo sé. Vamos a ver", contó.

Hizo la licenciatura en kinesiología y fisioterapia en la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en medicina tradicional china y acupuntura. "Cuando era chiquito le decía a mi madre que un día me iría para conocer el mundo entero y ella me respondía: «Ulises, vos siempre soñando...». Mi padre, que volvía del trabajo con muchos dolores de columna, me decía: «Hijo, te doy dos opciones para el futuro: o estudiás o estudiás». Y así fue", relató Badio.

"Vivo entre Italia, Serbia y Montecarlo (donde reside Djokovic). Soy soltero y eso me permite estar a su disposición las 24 horas. Me dice: «Nos vamos a París»; vamos. «Vamos a Shanghai»; vamos. Ese es mi trabajo. Cuando estaba en el torneo de Roma, no me conformaba. Veía a los grandes tenistas y quería estar con ellos full time. Hoy se cumplió mi anhelo", manifestó.













Con las horas de convivencia se generó una suerte de complicidad entre Djokovic y su fisioterapeuta. "Después del trabajo nos divertimos mucho. Me dice: «Uli, métete un poco de reggaeton». La música latina lo pone de muy buen humor", detalla Badio. ¿Se animará a hacerle probar fernet? "El fernet es como el mate: una vez que lo probás es difícil no aceptar uno, y más si lo ofrece un amigo", bromea el argentino que ayudó a Djokovic a recuperar la sonrisa en el court de tenis.