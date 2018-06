Héctor Enrique, ex jugador de Argentina y campeón del mundo México '86, analizó por Radio Provincia la derrota de la selección ante Croacia por 3 a 0. Repasó parte de su historia en el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo y contó sus anécdotas con Diego Maradona.





"Estoy triste, amargado, como ex jugador de futbol y selección, más allá de que el primer tiempo no fue malo, y Argentina mejoró en mitad de cancha el gol nos y ese error garrafal nos mató. Es algo que no puede suceder", dijo Enrique sobre el partido de ayer.





En ese sentido, señaló que "puede suceder un error pero no puede suceder que tras ese error uno no tenga la fuerza anímica para decir 'fue un error, vamos para adelante, tenemos al mejor del mundo', que era lo que nos pedía Bilardo a nosotros 'corran'", expresó.





En la misma línea, Enrique sostuvo que nosotros "teníamos a un Maradona que era nuestro espejo, no te permitía bajar los brazos, sin decirte nada, corría más que todo. Cada uno de nosotros pensaba 'si éste lo hace, nosotros tenemos que trabar con la cabeza', ese era nuestro espejo".





"Siempre le echamos la culpa al "Checho" Batista, al "Tata" Martino, después al "Patón" Bauza. ¿Y los jugadores?", aseguró indignado.





Asimismo, expresó que "si yo a un jugador no puede decirle jugaste mal, o no puedo sacarlo, lo primero que te dicen es cómo tratas a los jugadores. ¿Quién es Messi para no correr?, ¿quién es Maradona para no correr?".





Enrique subrayó que "acá no se lo qué pasa, son nene muy mimados, dale hermano corré. Yo soy compañero de Messi y a mí me putean y a él no le digo empezá a correr como corro yo. Hay que despertarse. Messi es el mejor de todos".





"Ojalá que esta instancia que queda sea aprovechada por todos, que salgamos campeones del mundo, pero que se vayan todos después, uno por uno, no merecen estar en la selección", sentenció.





"Basta de jugar para atrás. No puede ser que la toque más el arquero que el 10. No me vengan con apoyo psicológico, psicología necesitábamos nosotros que no ganábamos un peso. Los jubilados que no gana un peso. Los jugadores tienen fortuna", señaló.