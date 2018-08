El piloto esperancino, que viene de los zonales santafesinos, es uno de los protagonistas de la categoría y con un triunfo en el torneo suma 54 puntos y se ubica cuarto detrás de Gastón Crusitta, Gonzalo Perlo y Gastón Pacioni.





Después de su fin de semana histórico en tierra santiagueña el "Capo" buscará ser protagonista: "Soy consciente que Salta no tiene nada que ver a lo sucedido en Termas de Río Hondo y será un fin de semana distinto al último donde pude ganar. No conozco el circuito y llego con varias horas sobre el simulador para estar atento al dibujo y detalles del trazado para evitar luego en pista cometer errores y adaptarme rápidamente al mismo. Por lo que pude observar, es un dibujo que genera mucha adrenalina", expresó el esperancino.





Tomy2.jpg









Por otra parte, González se refirió a los trabajos en el taller para la competencia del domingo: "En esta oportunidad no hubo pruebas entre carrera y carrera. El auto estuvo en Humboldt donde la estructura de Claudio Pfening lo desarmó íntegro para repasar cada pieza y que el mismo llegue de la mejor forma al fin de semana. Me adapté rápidamente al auto y no es por mí sino por el trabajo de todo el equipo y el auto que me entregan carrera a carrera que me han facilitado mi adaptación a la categoría", sostuvo Tomás.









Con respecto al su paso por la actual temporada dentro del Top Race comentó: "Estoy muy feliz y cómodo dentro de la divisional. Ya llegamos a la mitad del año y mi adaptación ha sido muy rápida y cómoda a la vez y en gran parte es por el enorme equipo que tengo atrás mío y me respalda. Quiero terminar de la mejor manera el campeonato. Si bien estoy lejos del puntero, estoy cuarto y buscaré sumar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar lo más arriba posible y así encarar el 2019 pensando en el campeonato", comentó.





Gentileza: Juan M. Sánchez