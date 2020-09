Quirelli: "No veo chances de tener alguna competencia"

El rugby santafesino está pasando un año muy particular, ya que por la pandemia de coronavirus se suspendieron todas las competencias, y durante un tiempo los clubes y las actividades estuvieron suspendidas por completo. Igualmente, su bien se pudo regresar a los entrenamientos, la motivación por ir a las prácticas cada vez es menor, básicamente porque la posibilidad de jugar alguna competencia es cada vez más lejana.

Santa Fe Rugby Club regresó a las prácticas a principios de julio, primero fue en el gimnasio que posee la institución, posteriormente se logró pasar al campo de juego en el predio ubicado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y durante unas semanas lo llevó adelante en las instalaciones ubicadas en Sauce Viejo. Ahora las actividades se han vuelto a suspender, por el rebrote de casos de coronavirus en el ámbito del departamento La Capital, aunque con un seguimiento de los preparadores físicos.

"Este tema de la cuarentena la estamos pasando dentro de todo bastante bien. Tratando de meterle al entrenamiento que nos manda el preparador físico de manera on line, se hace por momentos un poco aburrido, y como siempre están las ganas de jugar, pero bueno, hay que tener paciencia" le dijo Santiago Quirelli a UNO Santa Fe.

2882020 f2 santa fe rc rata quirelli nota.JPG El medio scrum en uno de los entrenamientos en el predio del Card. UNO Santa Fe

El medio scrum del plantel superior de Santa Fe Rugby contó que "al principio costó un poco más la falta de ir a entrenar lunes, martes, jueves y después el gimnasio, y el sábado todo ocupado para jugar, y ahora como que sobra tiempo, pero bueno, uno trata de hacer otras cosas para estar con la cabeza ocupada y no caerse físicamente".

A cerca de como sintió la vuelta a los entrenamientos, lo cual se produjo hace casi un mes y medio, el back santafesino expresó que "en la vuelta tuvimos que hacer una charla que tenía que ver todo con el protocolo, y a partir de allí estábamos para primero volver al gimnasio y después se habilitó ya el entrenamiento en el campo, pero respetando a rajatabla el protocolo".

Agregó que "el mismo había que cumplirlo, ya que cada uno tenía que ir con su grupo de gimnasio, y un montón de pautas, que por ahí si bien son un poco engorrosas, son necesarias para este momento. Nosotros arrancamos primero con el gimnasio, y cuando pasaron un par de semanas ahí pudimos a entrenar un par de sábados en el predio en el Card, y luego ya lo volvimos a hacer en el club en Sauce Viejo. Ahora por todo este rebrote, y el aumento de casos en la zona, se suspendió todo tipo de entrenamiento".

2882020 f3 santa fe rc rata quirelli nota.JPG Quirelli aseguró que un cambio de entrenadores trae aires nuevos. UNO Santa Fe

Más expresiones del back tricolor

A principios de la temporada, Pablo Pfirter asumió la conducción del plantel superior de Santa Fe Rugby en lugar del histórico Raúl De Biaggio, y sobre este tema, Quirelli contó que "fue bastante positivo me parece, en realidad estábamos muy entusiasmados por comenzar el año. Tuvimos algunos partidos de pretemporada que habían estado muy buenos, que nos había ido bastante bien. Era un entrenador que hasta hace poco había jugado con nosotros, y en mi caso lo tuve en el seleccionado. Se lo notaba muy entusiasmado, al igual que ha todo el staff de colaboradores".

"El cambio tampoco fue tan abrupto, porque algunos miembros del staff continuaron del proceso anterior, pero bueno, la mayoría cambió, y además tuvimos con Raúl y compañía varios años. Con otro sistema de trabajo, ni mejor ni peor, diferente, porque cada entrenador tiene su forma, y su estilo. Siempre está bueno cambiar un poco de aire, implementar cosas nuevas, aunque obviamente a Raúl lo banco a full. Pero después de tantos años, está bueno encontrar cosas nuevas, entrenar cosas o de manera diferente" expresó el exmedio scrum del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

2882020 f4 santa fe rc rata quirelli nota.JPG El 9 de la escuadra de Sauce Viejo no cree que se pueda jugar algún torneo. UNO Santa Fe

A cerca de cómo cree que va a afectar este parate del rugby, el 9 de la escuadra de Sauce Viejo, opinó que "creo que va a ser duro volver a golpearse, creo que en el aspecto físico del roce es donde se va a notar para volver a jugar cuando se pueda hacerlo. El año que viene habrá que tener una preparación física muy fuerte, además de tratar hacer un buen trabajo por las lesiones, es complicado porque, así como el cuerpo se acostumbra a las situaciones de contacto, también se desacostumbra rápido, y es un tema a tener en cuenta".

Por último, Santi Quirelli se refirió a la posibilidad de que pueda haber algún tipo de competencia en lo que queda del año, y fue claro al señalar que "para mi no hay posibilidad de jugar ningún torneo. Me parecería una locura que a fines de año se juegue algo, con todo el tiempo que pasó, por ejemplo, sea época de seven, o cosas así, si lo tendría que jugar lo haría porque jugar es algo que me gusta mucho, pero lo veo complicado, y muy dificil que se pueda jugar sobre cualquier formato".