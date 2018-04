Racing-Arsenal, suspendido por la lluvia

Un Racing plagado de suplentes. Eso es lo que se iba a ver esta noche en el Cilindro de Avellaneda ya que Eduardo Chacho Coudet había decidido reservar a los titulares para que puedan estar en el partido del Jueves por la Copa ante Universidad de Chile, dónde la Academia se jugará la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores de América. Por ello tenía pensado resguardar los titulares en el enfrentamiento de este domingo ante el descendido Arsenal.

Sin embargo, nada de esto podrá ocurrir porque se resolvió la suspensión del encuentro a raíz de las malas condiciones climáticas y el mal estado del campo de juego de Avellaneda.





Racing siempre estuvo de acuerdo en no jugar el partido. No sólo que tenía que enfrentar a un rival con suplentes, sino porque las condiciones del campo no eran las mejores. Además, desde el club indicaron que quieren tener la cancha en perfectas condiciones para recibir al equipo chileno.