De acuerdo a lo que averiguó este portal, en ese intercambio el entrenador le dijo al chileno que todavía no le ven en plenitud física y que pretenden que vuelva a su mejor nivel para lucirse nuevamente en el equipo. Por este motivo, no sería descabellado que ante el Tatengue el Chelo Díaz no esté desde el arranque.

Frente a los tucumanos, el volante central jugó apenas 45 minutos en los que se lo notó algo falto de ritmo y sin la precisión quirúrgica que tanto lo distingue a la hora de jugar al fútbol. En el cuerpo técnico saben que es una pieza fundamental de cara a los desafíos que se aproximan y por eso pretenden que retorne a su máxima versión.

Beccacece y su plan para que el Chelo brille en Racing

Desde hace un par de semanas, el chileno está cumpliendo un plan específico para optimizar su condición física y lograr alcanzar su nivel habitual, ese que lo metió de lleno en el corazón del hincha de la Academia.

Tras el regreso del fútbol luego de la pandemia, el jugador trasandino de 33 años sufrió un desgarro y quedó al margen del primer encuentro oficial de este segundo semestre frente a Nacional en el Cilindro. Luego dio el presente en los restantes cuatro encuentros que se jugaron hasta este momento. Pero Beccacece tiene pensado darle un pequeño descanso.

