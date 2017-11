Racing pretende levantar cabeza ante el ambicioso Talleres

Racing , con la desazón de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana durante la semana, recibirá este sábado a un entonado Talleres, que viene de golear a River (4-0), en uno de los cinco partidos que se jugarán por la 8ª fecha de la Superliga , que lidera Boca con 21 unidades. El partido, que contará con un homenaje previo al equipo de Racing campeón de la Intercontinental de 1967, ya que se cumplen 50 años de esa hazaña, se jugará a partir de las 21.30, en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por FOX Sports Premium.





En el historial de 46 partidos, la Academia tiene 20 triunfos, mientras que el conjunto cordobés obtuvo 15 y hubo 11 empates. Racing, con 8 unidades y ubicado en el puesto 20 de la tabla de posiciones, tras dos triunfos, dos empates y tres derrotas, vio esfumarse sus expectativas para este semestre, ya que ya no puede luchar por el título. También en la Copa Argentina fue eliminado a manos Olimpo en los 16º (4-2); y el miércoles último quedó afuera en los cuartos de final la Copa Sudamericana , al empatar en Avellaneda 0-0 con Libertad de Paraguay, que había ganado 1-0 en Asunción.





Entonces, ya sin objetivos en lo que resta del año, Racing apelará a la nostalgia para escapar a este duro presente y sus hinchas aprovecharán para homenajear a los integrantes del equipo campeón de la Copa Intercontinental de 1967, el primer título mundial para la Argentina. El particular festejo incluirá un especial show de luces y sonido.





En cuanto a la formación del equipo dirigido por Diego Cocca no jugará el uruguayo Egidio Arévalo Ríos y será reemplazado por Marcelo Meli. En cuanto a Talleres, está ubicado en el tercer puesto con 14 unidades y es uno de los protagonistas, sobre todo después de haber goleado la semana pasada a River en Córdoba por 4-0. El DT de los cordobeses, Frank Kudelka, deberá hacer un cambio, ya que no contará con uno de sus mejores jugadores, el tucumano Sebastián Palacios, quien se luxó el cúbito derecho y no jugará en lo que resta del año.





Probables formaciones

Racing: Juan Musso; Ivan Pillud, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Alexis Soto; Augusto Solari, Marcelo Meli, Matías Zaracho y Andrés Ibargüen; Facundo Martínez y Lisandro López. DT: Diego Cocca.





Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar y Lucas Olaza; Emanuel Reynoso, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez; Jonathan Menéndez, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.





Árbitro: Fernando Rapallini.





Estadio: Presidente Perón.





Hora de inicio: 21.30.





Televisa: FOX Sports Premium.