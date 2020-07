Rafael Nadal festejó con todo el título de Real Madrid

El tenista español Rafael Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, incluídos una docena en Roland Garros, se mostró exultante este viernes por el título de Liga que consiguió el Real Madrid, equipo del que es hincha fanático.

"Estoy contento, con mucha ilusión, este título del Madrid es un buen ejemplo de superación. Los jugadores volvieron a competir en un gran estado de forma y mostraron mucho compromiso", analizó "Rafa" desde su casa en Mallorca, según consignó la agencia de noticias EFE.

Nadal, de 34 años, entrena en su academia en Mallorca mientras espera la reanudación del circuito de tenis, que será el 13 de agosto próximo con el ATP 500 de Washington, en el regreso de la competencia que está paralizada desde mediados de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Personalmente viví un día muy feliz con el título del Madrid, pero también me sentí triste por el descenso del Mallorca", aclaró "Rafa" en una mención al equipo de su ciudad, que perdió la categoría a una fecha del final de la Liga y la próxima temporada volverá a competir en la Segunda División.

El tenista, considerado el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo con su colección de títulos en Roland Garros, no definió aún cuando regresará al circuito, aunque se presume que no lo hará en la gira sobre cemento que comenzará en Washington y continuará en Nueva York, con el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, ambos en las instalaciones de Flushing Meadows.

Lo más probable es que "Rafa" vuelva a competir en Europa en la gira sobre polvo de ladrillo que incluirá desde septiembre los torneos de Kitzbuhel, Madrid, Roma y Roland Garros.

"Estoy trabajando en mi academia todos los días, preparándome para lo que pueda venir, aunque el tenis vive una situación muy complicada, ya que involucra a gente de todo el mundo. Estamos esperando acontecimientos y ojalá pronto se termine esta pesadilla y podamos volver a la vida que hemos conocido", concluyó Nadal.