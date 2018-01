Rafael Pérez palpita la Santa Fe-Coronda

Cada nueva edición de la Maratón Santa Fe- Coronda indefectiblemente surge el nombre de Rafael Pérez. No es para menos, porque con su gran triunfo en 2003 continúa siendo el último de un santafesino. "Es lindo que me recuerden como el último ganador santafesino de la maratón, pero malo porque pasaron tantos años sin un santafesino en el podio. El deporte es así, es cuestión de seguir esperando a nuevos nadadores santafesinos que puedan ganar la Santa Fe-Coronda" afirmó.





El nadador de nuestro se impuso en la 30° edición de la Maratón Acuático Internacional Santa Fe-Coronda. El nadador formado en el Club Gimnasia y Esgrima , logró en aquel momento una resonante victoria, luego de 10 años de no haber podido un santafesino subir al podio. El último en conseguirlo había sido Diego Degano en 1993. Vale recordar que en el tramo final la prueba se le había complicado a Rafa, porque los demás venían remotando pero merced a sus fuerzas logró aguantar hasta el final.









Su nombre quedó marcado en la galería de las grandes estrellas de las aguas abiertas y la natación mundial. Ya que además de Diego Degano, Carlos Larriera y Fernando Fleites, integran dicho espacio nombres como Horacio Iglesias, Herman Willemse, Giulio Travaglio, Jhon Kinsella, Gregory Streppel, Stephan Lecat, David Meca Medina, Gabriel Chaillou y Christof Wandratsch.





Además, "Rafa" contó las sensaciones del triunfo de Damián Blaum en 2017: "Lo de Damián fue una gran alegría, como amigo me puso muy contento y más sabiendo que mi hermano lo llevaba en el bote. Estaba justo de vacaciones y cuando vi en el diario que había ganador me alegré porque lo estuvo buscando durante muchos años. Además, lo de Bertola también es una alegría muy linda porque nuevamente un argentino es campeón mundial de aguas abiertas".





El ex nadador santafesino detalló cómo espera la nueva edición del 4 de febrero: "Se recibe todos los años con una expectativa única, tanto de los nadadores como de lo que se acercan al río para seguirla. Este año voy a ir seguramente a la largada y después a Coronda a la llegada".





Es importante recordar que Rafa Pérez cuando en aquella oportunidad ganó la Maratón Santa Fe-Coronda, contó con el apoyo de UNO Santa Fe, lo cual no deja de ser motivo de orgullo haber apostado por dicho deportista de nuestro medio.





Banco de alimentos

El Banco de Alimentos Santa Fe es una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, de manera trazable y eficiente, de alimentos aptos para el consumo y que por distintos motivos no pueden ser comercializados, con el fin de facilitarlos a organizaciones y entidades sociales, comedores y asociaciones encargadas de brindar alimentos a personas de bajos recursos económicos con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria.





Por segundo año consecutivo, el BASFE acompañará a la Maratón Santa Fe-Coronda. Carlos Otrino, uno de los referentes de la organización, afirmó: "Queremos darles un gran agradecimiento de nuestra parte por esta gran oportunidad, con amplísima visibilidad de un evento de carácter mundial. En un poco menos de un año y medio de vigencia logramos este espacio y es trascendente. Agrademos al Comité Organizador".





Además, Otrino habló sobre el trabajo que vienen realizando en el poco tiempo que llevan desde la creación de la organización: "Esto tiene un fin solidario por una doble vida. Rescatar el alimento que terminaría en la basura pero fundamentalmente alimentar a las personas que no pueden acceder porque consumen alimentos que no están aptos para hacerlo, o de vulnerabilidad porque no tienen los medios para conseguirlo. Rescatamos el alimento y lo colocamos en instituciones que tienen la capacidad de llegar directamente a estas personas. Este proyecto me enamora siempre y lo asumimos con todo afecto con los voluntarios que formamos parte".