Ramiro Giménez Melo, el back que supo aprovechar las oportunidades

"Poniendo en la balanza el año que tuvimos con los chicos del club, me pone muy contento que también seamos varios los que estuvimos convocados en el plantel de Santa Fe que jugó el Seven de la República. Como se pudo ver, son todos muy buenos jugadores, e hicieron las cosas muy bien para que todos podamos jugar, con lo cual el balance es más que positivo" le dijo Ramiro Giménez Melo a UNO Santa Fe.

Santa fe RC.jpg El talentoso back de Santa Fe Rugby, ha sido uno de los mejores jugadores santafesinos de la presente temporada. Gentileza Franco Perego

El back de Santa Fe Rugby indicó que "Buenos Aires es siempre un seleccionado que es muy duro, nosotros el año pasado, también nos había tocado jugar contra ellos, así que planteamos el partido con el objetivo de salir a ganarlo, tratar de desplegar nuestro juego, tener la pelota, y por ahí no es tan fácil plasmarlo. Igualmente creo que salieron cosas buenas, tuvimos intensidad por momentos, tuvimos algunas oportunidades que por ahí no pudimos concretar pero dándole una vuelta de rosca no es imposible vencerlos".

"Habíamos arrancado el domingo al mediodía ganándole a Mar del Plata, un partido que fue muy cansador por el horario, y por el calor que hizo. Como siempre digo, las condiciones son para los dos, y el seven cuando queman las patas es un deporte aparte. Hay que pensar mucho, donde hay que ajustar, y bueno, por suerte, sobre el final lo pudimos ganar" manifestó el integrante del plantel superior Tricolor.

Sobre la etapa clasificatoria que disputaron en Paraná expresó que "en el cierre del primer día logramos ganarle a Uruguay, partido en el cual también nos planteamos, teniendo en cuenta lo del año pasado, que era la misma zona, que yo no pude estar, pero los chicos me habían dicho que era un equipo duro. Salimos a jugarlo con la seriedad que merecía, y por suerte tuvimos dos o tres situaciones que pudimos concretar. Fue clave que entramos bien, enchufados y por suerte lo pudimos defender de la mejor manera".

"El haberle ganado a Uruguay, nos significó haber ganado los tres partidos de la fase de grupos, algo que nos puso muy contentos. El año pasado tocó la misma zona, en el cual se había perdido en el debut ante Santiago del Estero, y ahora fue diferente, porque lo ganamos bien y sin problemas. Luego con Sur también lo ganamos con autoridad. Nos habíamos planteado, teniendo en cuenta que el primer partido es el que más cuesta, y más en nosotros que tuvimos poca preparación" agregó Ramiro.

Uno de los mejores jugadores santafesinos de la temporada fue claro al recalcar que "el haber jugado con muchos de los chicos durante el año, simplificó un poco las cosas y suplió el poco tiempo que tuvimos para trabajar, ya que la temporada fue larga. Por suerte, pudimos llevarnos el primer partido, y también el segundo con varios puntos".

Seven.jpg El ex integrante del seleccionado juvenil de la USR, jugando muy bien, afrontó su segundo Seven de la República en Paraná. Gentileza Franco Perego

Para Gimenez Melo fue su segundo Seven de la República, ya que el anterior fue en 2018, y el muy buen año que tuvo en su club fue lo que motivó su convocatoria al seleccionado santafesino. Igualmente, el jugador aseguró que "puede que suene reiterativo, pero tener la gente al lado que te hace más fácil las cosas también ayuda. Siempre digo que el rugby es un deporte de equipo, en este caso de siete, pero sin ellos no podría haber explotado el potencial. Por eso estoy agradecido con mis compañeros, y con los entrenadores por la oportunidad que me dieron".

Santa Fe Rugby ha tenido un gran año deportivo, finalizando terceros en el Regional del Litoral, y jugando un buen Torneo del Interior, sobre lo que Ramiro opinó que "quedamos muy contentos cuando terminó el rugby de quince, hicimos un balance, el cual fue muy bueno. Logramos terminar terceros en el TRL, perdimos en cuartos de final del Interior, y estar entre los ocho mejores equipos del país, es algo en la cabeza que sienta bien, porque no hay ningún rival imposible, y eso permitió que los chicos estén bien enchufados durante el año. Pudimos coronarlo con este Seven de la República que terminamos también muy bien, así que estoy muy contento por eso".