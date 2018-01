Real Madrid le ganó a Unicaja Málaga con el aporte de Facundo Campazzo

Real Madrid, con una discreta tarea de Facundo Campazzo , perdió este viernes ante Unicaja Málaga por 80-75, en partido entre conjuntos españoles por la fecha 19 de la Euroliga de básquet





El base cordobés, de 26 años, hizo 5 tantos (1-5 en triples, 2-2 en libres), repartió 5 asistencias, tomó 2 rebotes y un recupero en los 20' que estuvo en el rectángulo de juego del Palacio de los Deportes José Martín Carpena. Real Madrid, que cortó una racha de siete triunfos en hilera, mostró como principal figura al base esloveno Luka Doncic, con 16 tantos y 5 rebotes. En el conjunto andaluz se lució el alero polaco Adam Waczynski, con 15 tantos y 5 rebotes.





Por su lado, Baskonia, con un aporte regular del base marplatense Luca Vildoza, perdió en forma ajustada con Armani Milano de Itali, por 83-82. En el quinteto vasco, el ex armador de Quilmes anotó 4 unidades (2-2 en dobles, 0-2 en triples), entregó 3 asistencias y capturó un rebote en los 23' que participó del pleito desarrollado en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. El también marplatense, Patricio Garino (ex Orlando Magic en la NBA) no fue utilizado por el DT del quinteto vasco, Pedro Martínez.





El pivote georgiano Tornike Shengelia anotó 17 unidades y capturó 12 rebotes para convertirse en el más destacado del Baskonia, que sumó su cuarta derrota en cinco presentaciones. En el conjunto italiano se destacó el base estadounidense Jordan Theodore, con una marca de 16 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes.





En el clásico turco, en tanto, el campeón vigente, Fenerbahce doblegó a Anadolu Efes, por 89-84, mientras que el líder CSKA Moscú de Rusia alcanzó una valiosa victoria en Grecia ante Panathinaikos, por 75-70. Principales posiciones: CSKA Moscú 15 triunfos y 4 derrotas; Fenerbahce y Olympiakos (Grecia) 13 y 6; Real Madrid, Panathinaikos y Zalgiris Kaunas (Lituania) 12 y 7.