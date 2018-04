Recrudece el conflicto en la Federación de Básquet: la ASB impugnó la lista oficialista

Sport Club de Cañada de Gómez y Platense de Reconquista se clasificaron a las semifinales de la Copa Santa Fe , y están a la espera de conocer a sus dos adversarios en los cruces de la próxima instancia.





Las irregularidades fueron en aumento con la ex-dirigencia, que caducó el 6 de marzo pero siguió al frente, pateó los expendientes de Talleres-Rivadavia y Brown-Sportsmen Unidos, pero siguió tomando otro tipo de decisiones, a sabiendas de saberses impunes.





De hecho el último fin de semana en su sitio oficial (www.fesantafe.com.ar) publicaron la única lista presentada para la Asamblea del próximo 21 de abril. Asimismo, el pasado viernes por la mañana, decidieron suspender el tercer punto que habían programado entre Brown de San Vicente y Sportsmen Unidos, por la presentación de los primeros ante la mala inclusión de un jugador del conjunto rosarino.





Esta situación incluso ameritó un comunicado emitido por el club Sportsmen Unidos en la noche del mismo viernes, que se difundió en redes sociales y donde hace mención al artículo escrito por UNO Santa Fe, respecto a las irregularidades que habitualmente salpican a la misma institución en los últimos tiempos. El principal dirigente de Sportsmen no es otro que Raúl Foradori, titular de la Federación Santafesina desde hace dos décadas.





Paralelamente al expediente abierto de la serie Brown-Sportsmen, todavía no se tomó tampoco una resolución respecto al punto 2 de la llave entre Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Rivadavia Juniors, partido programado para el 1 de abril y que no se pudo disputar por la ausencia de policías.





La difícil situación de la Federación Santafesina se da en un año muy especial pues desde el 28 de junio en Rosario y Santa Fe se tiene que jugar el Mundial U17. El quiebre de un tiempo a esta parte en las relaciones hizo insostenible la relación entre las Asociaciones de Santa Fe y Rosario, con las máximas autoridades de la Federación, quienes utilizaron cualquier artilujo a mano para continuar en el poder.





Este lunes se conoció la respuesta de la Asociación Santafesina, a través de un comunicado donde impugna todo el proceso que





La lista presentada por la Federación

En cumplimiento del punto 5 de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la FBPSF dispuesta para el día sábado 21 de abril de 2018, se da a conocer la única lista presentada en el día 6 de abril para la elección de autoridades.





Presidente: Raúl Foradori

Vicepresidente 1: Pablo Fabrissín

Vicepresidente 2: Luis Silvano

Secretario general: Jorge Espinosa

Pro secretario general: Claudio Bragalenti

Tesorero: Arnaldo Barberi

Pro Tesorero: Víctor Fogolín

Vocal Titular 1: Mario Alberto López

Vocal Titular 2: José Luis Beltramino

Vocal Titular 3: Jorge Gartich

Vocal Suplente 1: Juan Manuel Costamagna

Vocal Suplente 2: Guillermo Mariani

Síndico Titular: Eduardo Felitti

Síndico Suplente: Diego Tomé

Honorable Tribunal de Disciplina

Presidente: Marcelo González Acuña

Miembro Titular: Jorge Gómez

Miembo Suplente: Jorge Mozzoni





La respuesta de la Asociación Santafesina

Este lunes la entidad que preside Roberto Monti salió con los tapones de punta y emitió un comunicado que entre los principales puntos, dice lo siguiente:





La ASOCIACION SANTAFESINA DE BASQUETBOL, en su carácter de afiliada titular de esa FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, por conducto de la presente se dirige a la misma EXPONIENDO A CONTINUACION:





I.- IMPUGNA LISTA DE CANDIDATOS

1.1.- CONSIDERACION PRELIMINAR





Esta Asociación, mediante sendas presentaciones efectuadas por ante esa Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe y por ante la Inspección General de Personas Jurídicas – Rosario, ha impugnado la convocatoria a Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria, por los fundamentos vertidos en los respectivos escritos introductorios de dichas impugnaciones, las que son extensivas fundamentalmente al proceso electoral y a la representación de las Asociaciones, siendo la razón originaria de estas impugnaciones la aplicación de un estatuto que se nos encuentra vigente.





En esta instancia ratificamos en forma expresa las impugnaciones deducidas, las que se encuentran pendientes de resolución.





Por lo tanto esta impugnación de lista no implica abdicar de dicho planteamiento impugnatorio y lo es al solo efecto de no convalidar las candidaturas que serán cuestionadas a través de este memorial.





1.2.- DESARROLLA IMPUGNACION A LA LISTA DE CANDITATOS ENCABEZADA POR EL SR. RAUL FORADORI





Con las aclaraciones y salvedades expresadas precedentemente y sin que ello implique en modo alguno consentir el proceso electoral que se intenta desarrollar con la aplicación de un estatuto que se no se encuentra vigente es que se procede seguidamente a desarrollar la IMPUGNACION DE LA LISTA DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO Y H. TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A SABER:





1.2.1.- IMPUGNACION CANDIDATURA A PRESIDENTE DE RAUL FERNANDO FORADORI





Esta candidatura viola la previsión contenida en el artículo el inciso e) del artículo 39° que pretenden aplicar mas allá de que no se encuentra vigente por cuanto, el citado Foradori es Presidente del Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos de la ciudad de Rosario, lo cual inhabilita su candidatura. Y dicho inciso en su parte final expresa "El Presidente del Consejo Directivo de la FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE no podrá integrar, en ningún cargo, los órganos de gobierno de ninguna de las Asociaciones afiliadas, ni clubes, ni ningún otro estamento del basquetbol, a nivel de club, Asociación o Federación".





A ello se suma que, si como lo pretende su sector, el estatuto (no vigente) se encuentra vigente no solo se encuentra inhabilitada su candidatura sino que también desde el año pasado Foradori ha violado sistemáticamente el estatuto cuya aplicación intenta, por cuanto fue Presidente de la FBPSF y del Club Sportsmen Unidos, en franca violación de dicha prescripción, lo que a su vez lo hace incurrir el inciso a) del artículo 40° que expresa como deber del Consejo Directivo cumplir y hacer cumplir el estatuto, inhabilitándolo también desde un aspecto eminentemente de inhabilidad por incumplimiento sistemático del mismo cargo al que aspira, y consagrando una ya conocida forma de gestión apartada de los elementales principios de legalidad y legitimidad que no pueden estar ausentes en toda clase de órgano de conducción.





1.2.2.- IMPUGNACION CANDIDATURA DE LOS SRES. FORADORI, ESPINOSA, BARBERI, MARIANI, FELETTI Y GARTICH





Siguiendo con la hipótesis de vigente de un estatuto no vigente pero en el cual si se amparan las candidaturas que aquí se impugnan, los impugnados Sres. Raúl Foradori, Jorge Espinosa, Arnaldo Barberi, Guillermo Mariani, Eduardo Felitti y Jorge Gartich, NO POSEEN EL AVAL DEL INCISO g) del Artículo 39° de dicho estatuto (aclaramos una vez mas solo vigente en la postura de estas mismas personas).





En efecto ello es así por cuanto la eximición prevista en dicho inciso alcanza a las personas que integran "en la actualidad el Consejo Directivo de la FBPSF", y es del caso que en este momento el Consejo Directivo se encuentra acéfalo por caducidad de los respectivos mandatos los que vencieran el 07 de marzo del cte. Año.





Es decir, no existe Consejo Directivo beneficiario de la eximición prevista en la norma que ellos invocan para fundar su presentación de lista de candidatos y por ende al no gozar de beneficio alguno por cuanto no forman parte del Consejo Directivo de la FBPSF, DEBEN NECESARIAMENTE CONTAR CON EL AVAL DE LA ASOCIACION A LA QUE PERTENECEN Y QUE NO ES ACOMPAÑADO CON SU PRESENTACION, LO QUE AUTOMÁTICAMENTE LOS INVALIDA COMO CANDIDATOS POR INCUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SERLO, reiteramos en su propia postura de vigencia de un estatuto que reiteramos no se encuentra vigente.





Al carecer del aval las candidaturas correspondientes a los Sres. Foradori, Espinosa, Barberi, Mariani, Feletti y Gartich, carece de uno de los requisitos exigidos por la norma que ellos mismos pretenden aplicar, por ende en ese orden de ideas, NO PUEDEN SER CANDIDATOS, DEJANDO SUFICIENTEMENTE IMPUGNADA SU CANDIDATURA POR MEDIO DE ESTA PRESENTACION.





II.- AUSENCIA DE JUEZ NATURAL – ABSTENCION DE RESOLVER OFICIALIZANDO LISTAS – CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO





La Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, a partir del día 07 de marzo de 2018 se encuentra en estado de acefalía, por cuanto caducaron los mandatos de todas sus autoridades, incluidas las del Consejo Directivo, por vencimiento del plazo por el cual fueran conferidos, esto es de tres (3) años a partir del día 07 de marzo de 2015, en que fuera electo.





Al respecto y conforme lo hemos sostenido reiterativamente, no existe prórroga alguna posible de alegarse, ni de carácter legal ni estatutario ni reglamentario, por lo tanto la caducidad de los mandatos se produce de pleno derecho, debiendo abstenerse las autoridades salientes de realizar cualquier acto.





2.1.- AUSENCIA DE JUEZ NATURAL





El Consejo Directivo debiera ser quien resuelve la oficialización de candidaturas, en el esquema propuesto y no convalidado por esta Asociación.





No obstante ello, como se expresa en párrafos que anteceden, no existe constituido Consejo Directivo que puede adoptar decisiones validas en tal sentido, ni en ninguna otra situación.





Es por ello que los Sres. Foradori, Espinosa, Barberi, Gartich, Fabrissin y Fogolín deben abstenerse de dictar cualquier tipo de resolución, menos aún la consistente en oficializar lista alguna por carecer de potestad para ello, ya que no son Consejo Directivo, ocupan y ejercen cargo y poder de facto, sin legitimidad ni legalidad de ninguna especie, siendo en tal caso nulo de nulidad absoluta todo pronunciamiento que dicten.





Por lo tanto, NO PUEDEN RESOLVER LA CUESTION, EN AUSENCIA DEL DEBIDO JUEZ NATURAL (EL CONSEJO DIRECTIVO LEGAL Y LEGITIMAMENTE CONSTITUIDO), DEBIENDO ABSTENERSE DEL DICTADO DE RESOLUCION QUE OFICILICE LISTA ALGUNA, CON LA PREVENCIÓN DE INCURRIR EN NULIDAD DE LOS ACTOS QUE REFRENDEN O AUTORICEN Y DE SER RESPONSABLES PERSONAL Y PATRIMONIALMENTE POR LAS CONSECUENCIAS QUE DE ELLO DERIVEN.





2.2.- INHABILIDAD PARA RESOLVER LA CUESTION PLANTEADA – JUEZ Y PARTE – VIOLACION DE NORMAS ELEMENTALES CONTENIDAS EN LA CONSTITUCION NACIONAL





Los Sres. Foradori, Espinosa, Barberi, Gartich, Fabrissin y Fogolín, se auto adjudican cargos y facultades que como lo tenemos expresado no poseen por haber caducado sus respectivos mandatos, pero a su vez son también integrantes de las listas impugnadas.





Con ello revestirían el doble carácter de juez y parte en la cuestión, lo que los inhabilita para dictar resolución respecto de sus propias candidaturas, avanzar en tal sentido implica lisa y llanamente violación de las más elementales normas que deben regir para el dictado de cualquier tipo de resolución, ya que carecen de habilidad moral, de ecuanimidad, de equidad, y fundamentalmente DE IMPARCIALIDAD por poseer intereses comprometidos en el asunto a resolver, generando un conflicto de intereses de gravedad institucional que lesiona el principio de igualdad, por lo que DEBEN ABSTENERSE DE DICTAR CUALQUIER RESOLUCION EN ORDEN A LA OFICIALIZACION DE LISTA, BAJO PREVENCION DE NULIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS QUE DICTEN.





2.3.- VIOLACION DE DERECHOS CONSTITUCIONALES





De concretarse el dictado de resolución que resuelva la cuestión de las listas, oficializando las mismas, SE VIOLARAN LOS DERECHOS, PRINCIPIOS Y GARANTIAS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL DE IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO. Situación que torna nulas de nulidad insalvable todo pronunciamiento que se dicte y habilitará la pertinente acción recursoria, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.





2.4.- CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO





En la comunicación cursada a todas las Asociaciones, se incurre en un evidente error, que se desliza en forma ardidosa respecto del cronograma que se dice aplicable y que indudablemente lo es con la aviesa intencionalidad de que los interesados equivoquen los pasos de procedimiento, impidiéndoles el legítimo ejercicio de sus derechos.





En efecto, en forma confusa y engañosa en la CONVOCATORIA se dice "... Las listas se deberán publicar por secretaria durante tres días corridos posteriores al vencimiento del plazo previsto para su presentación, es decir hasta el día 9 de abril de 2018 y se podrán impugnar en el plazo de 3 días corridos desde el vencimiento del plazo para la presentación, es decir hasta el día 12 de abril de 2018. ..." (el subrayado nos pertenece).





Del texto subrayado surge clara la confusión que introducen, evidentemente con el único objeto de obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos que le asisten a quienes pretenden efectuar observaciones u impugnaciones.





Si el plazo para presentar listas venció el día 06 de abril y las impugnaciones deben plantearse dentro de los tres días computados desde el vencimiento del plazo para la presentación, no es hasta el 12 de abril sino que el plazo de impugnación vence el día 09 de abril. Por lo que a quien las deduzca el día 12 de abril, se le dirá que el plazo para impugnar se le venció.





Y esto no es un error material ni una mera equivocación es una deliberada forma de obstruir el legítimo ejercicio de los derechos que les corresponden a todas las Asociaciones que conforman la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.





III.- CONCLUSION





Sobre la base de las consideraciones expresadas, confluyendo derechos y garantías comprometidas, corresponde y así lo dejamos peticionado, se tenga por impugnada la lista encabezada por el Sr. Raúl Foradori, se abstengan de oficializar dicha lista y de emitir los Sres. Foradori, Espinosa, Barberi, Gartich, Fabrissin y Fogolín, cualquier tipo de pronunciamiento por cuanto no integran Consejo Directivo alguno dada la caducidad de sus respectivos mandatos y por las restantes consideraciones vertidas en este escrito





DE LA FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, SOLICITAMOS:





1º) Se tenga presentes a todos los fines y efectos que correspondan, la totalidad de las manifestaciones vertidas en esta presentación.





2º) Tenga por formalmente IMPUGNADA LA LISTA PRESENTADA QUE ENCABEZA COMO PRESIDENTE EL SR. RAUL FERNANDO FORADORI, con base en los argumentos que anteceden.





3º) NO SE OFICIALICE LA LISTA ALUDIDA SOBRE LA BASE DE DICHAS IMPUGNACIONES.





4º) SE ABSTENGA LOS SRES. FORADORI, ESPINOSA, BARBERI, GARTICH, FABRISSIN Y FOGOLÍN DE DICTAR TODO TIPO DE RESOLUCIÓN RELACIONADA CON EL PRESENTE Y CON LA OFICIALIZACION DE LISTAS SOBRE LA BASE DE LO EXPLICADO EN ESTE ESCRITO.





5º) TENGA POR FORMULADA EXPRESA RESERVA DE PLANTEAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES INCLUSIVE POR ANTE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, POR VIOLACION QUE SE PRODUZCAN EN EL SUPUESTO DE VIOLAR LA ABSTENCION REQUERIDA, POR CERCENAMIENTO DE DERECHO, PRINCIPIOS Y GARANTIAS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL.