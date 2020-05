Red Bull descartó el regreso de Sebastián Vettel

Red Bull por ahora no piensa en repatriar a Sebastián Vettel.

El alemán Sebastián Vettel, cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1, no regresará a Red Bull el año próximo tras confirmarse que no continuará en Ferrari, según lo anunció este miércoles el asesor principal de la escudería austríaca, Helmut Marko.

"No habrá un segundo ciclo de Vettel en Red Bull, no tenemos dinero suficiente para pagar su salario. Lo que ganaba en Ferrari no estamos en condiciones de pagarlo, diría que estamos a kilómetros de distancia", comentó Marko en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.

Vettel, nacido en la ciudad alemana de Heppenheim hace 32 años, se sumó a Ferrari en 2015 luego de una impecable campaña en Red Bull, donde se consagró campeón en 2010, 2011, 2012 y 2013, pero en la escudería italiana no pudo repetir esos logros, siendo dos subcampeonatos, en 2017 y 2018, sus mejores actuaciones.

"Tenemos a Max Verstappen como piloto principal del equipo y no hay lugar para dos figuras en estos momentos", añadió el directivo de Red Bull, escudería que además del neerlandés tiene como segundo volante al tailandés Alexander Albon.